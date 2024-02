Previsioni Meteo Trapani per oggi Giovedì 15 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per giovedì 15 Febbraio a Trapani promettono condizioni stabili e piacevoli durante gran parte della giornata. La mattina si aprirà con pochissime nuvole e una copertura nuvolosa intorno al 20%, con temperature intorno ai 11°C. Nel corso della mattinata il cielo si manterrà sereno, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, e le temperature si alzeranno gradualmente, raggiungendo i 14°C intorno alle 10:00 e i 15°C intorno alle 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà ancora sereno con una copertura nuvolosa vicina allo 0%. Le temperature si manterranno gradevoli, attorno ai 15°C, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche fino a 16.7km/h.

In serata, la situazione meteorologica cambierà, con un aumento della copertura nuvolosa fino all’80-90% e una diminuzione delle temperature intorno ai 12.5°C. Il vento, proveniente principalmente dall’est, mostrerà una leggera diminuzione di intensità rispetto al pomeriggio.

In conclusione, giovedì 15 Febbraio a Trapani si prospetta come una giornata dal meteo vario, caratterizzata da una mattinata e un pomeriggio soleggiati e piacevoli, seguiti da una serata con un aumento della copertura nuvolosa e temperature in diminuzione. Chi dovrà pianificare attività all’aperto potrà approfittare delle condizioni favorevoli nelle prime ore del giorno, mentre sarà consigliabile portare con sé un’ombrello o un giubbotto per la serata.

Tutti i dati meteo di Giovedì 15 Febbraio a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 11.2° perc. 10.5° Assenti 12.8 NNE max 15.6 Grecale 84 % 1024 hPa 8 cielo sereno 13.1° perc. 12.4° Assenti 10.9 NNE max 13.3 Grecale 72 % 1025 hPa 11 cielo sereno 15.1° perc. 14.3° Assenti 14 N max 14.3 Tramontana 62 % 1024 hPa 14 cielo sereno 15.2° perc. 14.4° Assenti 17 NNE max 17.6 Grecale 62 % 1022 hPa 17 cielo sereno 13.4° perc. 12.6° Assenti 15.3 NE max 16.3 Grecale 70 % 1022 hPa 20 nubi sparse 12.4° perc. 11.4° Assenti 10.6 E max 11 Levante 63 % 1022 hPa 23 cielo coperto 12.6° perc. 11.3° Assenti 6.7 SE max 7.4 Scirocco 51 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 18:04

