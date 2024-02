Previsioni Meteo Trapani per oggi Domenica 18 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 18 Febbraio a Trapani promettono una giornata all’insegna del bel tempo e della serenità, con condizioni atmosferiche stabili e piacevoli per chiunque abbia in programma attività all’aperto.

Durante la notte, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 8-9°C. Il vento soffierà leggero da Est a 3-4km/h, mentre l’umidità si manterrà alta intorno al 87%.

Nella mattina di Domenica, il cielo resterà sereno con temperatura in costante aumento fino a raggiungere i 12.7°C alle 08:00. Il vento sarà sempre leggero, proveniente da diverse direzioni fino a diventare leggero da Ovest – Sud Ovest al mattino presto, con velocità compresa tra i 2.6km/h e i 3.6km/h. L’umidità diminuirà progressivamente, attestandosi intorno al 72% alle 08:00.

Il pomeriggio sarà caratterizzato da poche nuvole, con una copertura che potrebbe arrivare al 12%. Le temperature massime si aggireranno attorno ai 15.3°C, mantenendo una percezione termica gradevole intorno ai 14.7°C. Il vento aumenterà lievemente di intensità, arrivando a soffiare da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 8.6km/h, con raffiche fino a 9.5km/h. L’umidità si attesterà intorno al 68%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1030hPa.

In serata, il cielo tornerà a essere sereno, e le temperature caleranno leggermente, arrivando a 12.8°C verso le 23:00. Il vento diminuirà di intensità, ma si manterrà presente da Ovest a 3-6km/h. L’umidità si attesterà attorno al 79%, con la pressione atmosferica intorno ai 1029hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 18 Febbraio a Trapani prevedono condizioni meteo ottimali per svolgere attività all’aperto o godersi una piacevole giornata di relax. Con un cielo sereno, temperature gradevoli e venti leggeri, sarà l’occasione ideale per trascorrere del tempo all’aria aperta e godere appieno delle bellezze della zona.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Febbraio a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 9.5° perc. 9.5° Assenti 3.3 E max 3.6 Levante 84 % 1029 hPa 8 cielo sereno 12.7° perc. 11.9° Assenti 2.6 SE max 1.5 Scirocco 72 % 1031 hPa 11 cielo sereno 15.2° perc. 14.6° Assenti 8.9 O max 5.7 Ponente 67 % 1031 hPa 14 poche nuvole 15.3° perc. 14.7° Assenti 9.9 NO max 9.5 Maestrale 69 % 1030 hPa 17 cielo sereno 13.7° perc. 13.2° Assenti 5.5 NNO max 5.9 Maestrale 79 % 1029 hPa 20 cielo sereno 13.1° perc. 12.5° Assenti 4.1 N max 5.1 Tramontana 79 % 1030 hPa 23 cielo sereno 12.8° perc. 12.2° Assenti 3 O max 6.1 Ponente 79 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 18:07

