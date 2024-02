Previsioni Meteo Trapani per Martedì 6 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo relative a Martedì 6 Febbraio a Trapani promettono una giornata inizialmente soleggiata con un cielo sereno che caratterizzerà la mattina nella città siciliana. Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da nubi sparse e una copertura nuvolosa tra il 4% e il 26%, con temperature comprese tra i 9.9°C e i 15.4°C. La percezione della temperatura sarà leggermente inferiore, ma comunque piacevole, oscillando tra i 9°C e i 15.4°C nel corso delle prime ore del mattino.

Durante la mattina, il vento soffierà da sud con una velocità compresa tra i 7.6km/h e i 12.9km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 14.2km/h. Le precipitazioni saranno assenti e l’umidità si attesterà intorno all’89% al sorgere del sole. La pressione atmosferica registrerà un valore di 1027hPa nelle prime ore del mattino.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse attorno al 29%, e le temperature massime toccheranno i 16.3°C. La percezione della temperatura sarà di circa 15.8°C. Il vento proveniente da sud-ovest soffierà con una velocità tra i 10.4km/h e i 13.9km/h. La copertura nuvolosa e l’umidità aumenteranno leggermente nel corso del pomeriggio, mentre le precipitazioni continueranno a essere assenti. La pressione atmosferica diminuirà fino a raggiungere i 1024hPa verso le ore serali.

Infine, la sera e la notte saranno caratterizzate da un cielo coperto con una copertura nuvolosa tra il 85% e il 96%. Le temperature si manterranno intorno ai 13.5°C e il vento, proveniente da sud-est, soffierà con una velocità tra i 11.4km/h e i 13.8km/h. Le precipitazioni continueranno ad essere assenti e l’umidità si attesterà intorno al 64%, con una leggera diminuzione verso mezzanotte. La pressione atmosferica registrerà un valore di 1023hPa durante la notte.

In conclusione, Martedì 6 Febbraio a Trapani si presenterà con una giornata inizialmente soleggiata e gradevole, con un leggero aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio che sfocerà in un cielo coperto nelle ore serali e notturne. Le temperature si manterranno su valori confortevoli, senza precipitazioni e con venti moderati provenienti da sud-ovest. Resta comunque consigliato consultare fonti ufficiali per gli aggiornamenti informativi in tempo reale.

Tutti i dati meteo di Martedì 6 Febbraio a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 10.5° perc. 10° Assenti 7.8 S max 8.4 Ostro 91 % 1027 hPa 8 cielo sereno 13.5° perc. 13° Assenti 10 S max 11.4 Ostro 81 % 1027 hPa 11 cielo sereno 16.2° perc. 15.7° Assenti 12.7 SO max 13.8 Libeccio 69 % 1027 hPa 14 cielo sereno 16.2° perc. 15.6° Assenti 11.2 SSO max 12.1 Libeccio 67 % 1025 hPa 17 nubi sparse 14.2° perc. 13.6° Assenti 9.4 S max 9.7 Ostro 76 % 1024 hPa 20 cielo coperto 13.6° perc. 12.8° Assenti 11.6 S max 12.8 Ostro 69 % 1024 hPa 23 cielo coperto 13.7° perc. 12.7° Assenti 12.6 SSE max 13.8 Scirocco 61 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 17:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.