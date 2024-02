Previsioni Meteo Trapani per domani Mercoledì 14 Febbraio

StrettoWeb

Mercoledì 14 Febbraio a Trapani si prospetta una giornata all’insegna della stabilità atmosferica, con cielo sereno e pochissime nuvole sparse nel corso della giornata. Le prime ore della notte presenteranno una copertura nuvolosa tra il 5% e il 14%, con temperature comprese tra i 13°C e i 13.2°C e una leggera brezza proveniente dal Nord con velocità variabili tra i 24.4km/h e i 28.8km/h. Le condizioni atmosferiche rimarranno pressoché invariate durante la mattina, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa al 6% e un aumento delle temperature fino a toccare i 14.7°C.

Durante il pomeriggio e la sera, il quadro meteorologico non subirà variazioni significative, mantenendo il cielo sereno e la presenza di poche nuvole. Le temperature oscilleranno tra i 14.1°C e i 13°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento che si manterrà tra i 16.1km/h e i 24.6km/h provenienti principalmente da direzione Nord – Nord Ovest.

Le condizioni di umidità rimarranno costanti durante l’intera giornata, attestandosi su valori tra il 73% e l’82%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1021hPa – 1024hPa.

Globalmente, le previsioni meteo per Mercoledì 14 Febbraio a Trapani indicano un’assenza di fenomeni atmosferici significativi e la presenza di condizioni climatiche ideali per trascorrere una piacevole giornata all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 14 Febbraio a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 13° perc. 12.4° Assenti 24.4 N max 31.5 Tramontana 78 % 1021 hPa 3 poche nuvole 13.2° perc. 12.8° prob. 8 % 28.8 N max 35.4 Tramontana 81 % 1021 hPa 6 poche nuvole 13° perc. 12.6° prob. 8 % 24.6 N max 31.8 Tramontana 83 % 1022 hPa 9 cielo sereno 14.5° perc. 13.9° Assenti 22.1 N max 24.5 Tramontana 73 % 1024 hPa 12 cielo sereno 14.7° perc. 14.1° Assenti 19.5 NNO max 21.7 Maestrale 72 % 1023 hPa 15 cielo sereno 14.4° perc. 13.9° Assenti 24.6 NNO max 27.7 Maestrale 76 % 1023 hPa 18 cielo sereno 13° perc. 12.4° Assenti 17.9 N max 22.9 Tramontana 76 % 1024 hPa 21 cielo sereno 12.6° perc. 11.8° Assenti 16.9 NNE max 21.3 Grecale 73 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 18:02

