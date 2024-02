Previsioni Meteo Trapani per domani Martedì 20 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Martedì 20 Febbraio a Trapani indicano un andamento piuttosto variabile durante le 24 ore della giornata.

Durante la notte, ci si può aspettare pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature oscilleranno intorno ai 12-13°C con una leggera percezione di freddo dovuta al vento che soffierà a 13.8km/h proveniente da ovest. La pressione atmosferica sarà di 1020hPa.

Andando avanti, il mattino inizierà con cielo coperto al 100% e una temperatura di circa 12°C. Si consiglia di uscire preparati per un’eventuale pioggia leggera. Nel corso della mattina, le condizioni meteo rimarranno simili, con la temperatura che salirà gradualmente a 14°C verso le ore 11:00.

Nel pomeriggio, le previsioni segnalano nuvole fitte e leggera pioggia alternata a momenti di cielo coperto. La percentuale di copertura nuvolosa oscillerà intorno al 98-100%. La temperatura si manterrà intorno ai 15°C, con un lieve aumento della velocità del vento e delle raffiche.

Al tramonto, la situazione meteorologica non subirà significativi cambiamenti, persistendo il cielo coperto al 98-100%, la pioggia leggera e venti moderati. Le temperature si manterranno stabili sui 13-14°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 20 Febbraio a Trapani indicano condizioni instabili con cielo coperto e probabilità di pioggia leggera per gran parte della giornata. È consigliabile consultare le fonti ufficiali per eventuali aggiornamenti in tempo reale.

Tutti i dati meteo di Martedì 20 Febbraio a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera 13.2° perc. 12.8° 0.12 mm 13.8 O max 16.5 Ponente 82 % 1020 hPa 3 cielo coperto 12.5° perc. 11.9° prob. 35 % 3.9 ESE max 3.9 Scirocco 79 % 1018 hPa 6 cielo coperto 11.9° perc. 11.3° prob. 31 % 5.9 ENE max 5.9 Grecale 82 % 1018 hPa 9 cielo coperto 14.1° perc. 13.5° prob. 24 % 5 N max 7.1 Tramontana 74 % 1018 hPa 12 cielo coperto 15.3° perc. 14.6° prob. 32 % 9.7 NNO max 10.5 Maestrale 68 % 1017 hPa 15 cielo coperto 15° perc. 14.3° prob. 56 % 11.4 NNE max 13 Grecale 68 % 1015 hPa 18 cielo coperto 13.4° perc. 12.8° prob. 48 % 17.7 ENE max 21.4 Grecale 79 % 1017 hPa 21 cielo coperto 13.2° perc. 12.7° prob. 60 % 19.5 NE max 23.1 Grecale 79 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 18:08

