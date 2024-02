Previsioni Meteo Trapani per domani Giovedì 22 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 22 Febbraio a Trapani si possono dividere in quattro fasce orarie: Notte, Mattina, Pomeriggio, e Sera.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa pari a 1%. La temperatura sarà di 12°C con una leggera sensazione di freddo di 11.2°C. Il vento soffierà a 15.8km/h provenendo dal Nord Est, con raffiche che potrebbero raggiungere i 18.8km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 75% a fronte di una pressione atmosferica di 1023hPa.

Nella mattina, il cielo si coprirà fino al 100% con nuvole dense. La temperatura salirà leggermente a 11.6°C, percepita come 10.8°C. Una leggera brezza proveniente dall’Est soffierà a 4.8km/h. Le precipitazioni saranno assenti e l’umidità si attesterà al 74%. La pressione atmosferica rimarrà stabile sui 1022hPa.

Durante il pomeriggio, le nuvole si diraderanno offrendo un velo di nuvole sparse e un’umidità al 63%. La temperatura raggiungerà i 14.1°C, con una sensazione di freddo leggera di 13.2°C. Il vento soffierà a 12.6km/h proveniente dal Sud – Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni e la pressione atmosferica si manterrà sui 1020hPa.

Nella sera, le nuvole si faranno più consistenti con una copertura nuvolosa del 29% al 35%. La temperatura si manterrà attorno agli 11.3°C con una sensazione di freddo leggermente più accentuata di 10.7°C. Il vento aumenterà di intensità raggiungendo i 24.5km/h proveniente dal Sud – Sud Est, con raffiche che potrebbero superare i 36.5km/h. L’umidità crescerà sino all’86%, e la pressione atmosferica calerà leggermente sui 1017hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 22 Febbraio a Trapani indicano un’iniziale stabilità del tempo durante la notte seguita da un aumento della copertura nuvolosa durante la mattina. Nel pomeriggio si potranno avere delle schiarite mentre in serata il cielo si coprirà nuovamente. La temperatura rimarrà costante per l’intera giornata, con una leggera sensazione di freddo. Il vento, proveniente da diverse direzioni, aumenterà d’intensità nel corso della giornata. Resta comunque da tenere sotto controllo l’evoluzione delle condizioni atmosferiche nelle prossime ore.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 12° perc. 11.2° Assenti 15.8 NE max 18.8 Grecale 75 % 1023 hPa 3 cielo sereno 11.7° perc. 10.9° Assenti 13.1 NNE max 15.7 Grecale 75 % 1022 hPa 6 cielo sereno 10.9° perc. 10° Assenti 6.6 ENE max 7.5 Grecale 76 % 1022 hPa 9 nubi sparse 13.1° perc. 12.2° Assenti 3.7 S max 2.8 Ostro 66 % 1022 hPa 12 nubi sparse 14° perc. 13.2° Assenti 8.1 OSO max 8.2 Libeccio 64 % 1021 hPa 15 poche nuvole 14.1° perc. 13.2° Assenti 12.6 SSO max 14.4 Libeccio 63 % 1020 hPa 18 poche nuvole 12.2° perc. 11.3° Assenti 14.4 S max 17.7 Ostro 73 % 1019 hPa 21 nubi sparse 11.3° perc. 10.7° Assenti 19.8 SSE max 29.3 Scirocco 84 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 18:10

