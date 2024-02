Previsioni Meteo Trapani per domani Giovedì 15 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Giovedì 15 Febbraio a Trapani si presentano stabili e prevedono una giornata caratterizzata principalmente da cielo sereno. Durante la notte, il cielo si manterrà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,2°C. Il vento soffierà con una velocità di 16,2km/h provenendo dalla direzione Nord – Nord Est.

Nella mattina, il cielo resterà sereno e la temperatura si alzerà gradualmente, arrivando a 14,2°C intorno alle ore 09:00. La velocità del vento sarà compresa tra i 13 e i 14,7km/h, con direzione Nord – Nord Est.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con il cielo che resterà sereno e la temperatura che si manterrà intorno ai 15,5°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 19km/h con direzione Nord – Nord Est.

Anche in sera, il cielo si presenterà principalmente sereno, tuttavia a partire dalle ore 21:00 sono previste nubi sparse con una copertura del 31%. La temperatura si manterrà intorno ai 12,2°C e la direzione del vento varierà da Sud Est a Sud – Sud Est con velocità compresa tra gli 8,5 e i 13,4km/h.

In sintesi, Giovedì 15 Febbraio a Trapani sarà caratterizzato da condizioni meteo stabili, con cielo sereno nelle ore diurne e la comparsa di nubi sparse in serata. Le temperature oscilleranno tra i 11,6°C e i 15,5°C, mentre la velocità del vento si manterrà in media tra i 12 e i 19km/h. Resta comunque consigliabile monitorare le previsioni aggiornate per eventuali variazioni nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 12.2° perc. 11.3° Assenti 16.2 NNE max 20.8 Grecale 69 % 1024 hPa 3 cielo sereno 11.7° perc. 10.8° Assenti 12.7 NNE max 16.1 Grecale 72 % 1023 hPa 6 cielo sereno 11.6° perc. 10.9° Assenti 12.9 NE max 16 Grecale 76 % 1024 hPa 9 cielo sereno 14.2° perc. 13.4° Assenti 13.9 NNE max 16.4 Grecale 66 % 1023 hPa 12 cielo sereno 15.5° perc. 14.6° Assenti 15.1 N max 14.1 Tramontana 60 % 1022 hPa 15 cielo sereno 15.4° perc. 14.6° Assenti 17.6 NNE max 17.2 Grecale 62 % 1021 hPa 18 cielo sereno 13° perc. 12° Assenti 14 ENE max 14.4 Grecale 65 % 1021 hPa 21 nubi sparse 12.2° perc. 10.9° Assenti 8.5 SE max 8.9 Scirocco 56 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 18:03

