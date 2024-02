Previsioni Meteo Trapani per domani Domenica 25 Febbraio

StrettoWeb

Meteo a Trapani per Domenica 25 Febbraio

Le previsioni del tempo per Trapani domenica 25 Febbraio prevedono condizioni meteo instabili con piogge leggere durante gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà molto elevata, con temperature che si manterranno intorno ai +12°C. Il vento soffierà con intensità variabile da Sud a Nord Ovest.

Durante la notte, ci aspettiamo piogge leggere con temperature intorno ai +12°C. Il vento sarà moderato proveniente principalmente da Sud.

Nella mattina, le condizioni meteo non cambieranno molto, con piogge leggere che continueranno e temperature stabili intorno ai +12°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità provenendo da Nord.

Nel pomeriggio, le piogge leggere persistono con temperature che si mantengono costanti intorno ai +13°C. Il vento soffierà con maggiore intensità da Nord.

In sera, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, con la possibilità di nubi sparse e probabilità di pioggia in calo. Le temperature si manterranno intorno ai +13°C, con venti provenienti da Nord Ovest.

In conclusione, Domenica 25 Febbraio a Trapani sarà caratterizzata da piogge leggere persistenti, temperature fresche e venti variabili. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo in costante evoluzione e di attrezzarsi di conseguenza per affrontare una giornata umida e ventosa.

Tutti i dati meteo di Domenica 25 Febbraio a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +12.6° perc. +12° 1 mm 14 SSE max 23.1 Scirocco 83 % 1009 hPa 3 pioggia leggera +12.4° perc. +11.8° 0.32 mm 7.3 SE max 8.8 Scirocco 80 % 1007 hPa 6 pioggia leggera +12° perc. +11.3° 0.27 mm 8.1 NE max 8.7 Grecale 81 % 1007 hPa 9 pioggia leggera +12.4° perc. +11.9° 0.65 mm 27.1 N max 37.4 Tramontana 85 % 1008 hPa 12 pioggia leggera +13.4° perc. +12.8° 0.24 mm 38.8 N max 46.2 Tramontana 76 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +13.7° perc. +13° 0.18 mm 39.7 NNO max 46.8 Maestrale 71 % 1009 hPa 18 pioggia leggera +13.2° perc. +12.6° 0.11 mm 36.8 NNO max 43.8 Maestrale 75 % 1011 hPa 21 nubi sparse +13.1° perc. +12.4° prob. 8 % 31.2 NNO max 39.4 Maestrale 74 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 18:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.