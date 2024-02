Previsioni Meteo Trapani per domani Domenica 18 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per la giornata di domenica 18 Febbraio a Trapani si presentano in modo favorevole. La giornata inizierà con un cielo sereno in mattinata, con una copertura nuvolosa che non supererà mai il 6%. Le prime ore della mattinata vedranno temperature intorno ai 11-12°C, con una percepita leggermente inferiore a causa di una brezza proveniente dall’Est. Il vento sarà moderato, con velocità comprese tra 4.2 e 5.3 km/h e raffiche leggere.

Nel corso della mattinata, le condizioni atmosferiche rimarranno stabili, con un aumento minimo della copertura nuvolosa intorno al 10-15%. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 14-15°C, con una leggera diminuzione dell’umidità. Il vento continuerà a soffiare in modo blando, proveniente principalmente da direzioni Sud-Est e Sud-Ovest, con velocità comprese tra 2.8 e 5.3 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo manterrà la sua limpidezza, con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 2% e il 6%. Le temperature si manterranno costanti intorno ai 15°C, mentre il vento aumenterà leggermente in intensità, raggiungendo velocità tra i 8.2 e i 10 km/h, provenienti da direzioni Nord-Ovest e Nord.

Alla sera, le condizioni meteorologiche continueranno a essere ottimali, con una leggera diminuzione della temperatura intorno ai 13-12.6°C e una copertura nuvolosa che si manterrà inferiore al 1%. Il vento perderà ulteriormente intensità, con velocità comprese tra 3.4 e 6 km/h, provenienti da direzioni variabili come Ovest-Nord Ovest e Sud-Sud Est.

In conclusione, la giornata di domenica 18 Febbraio a Trapani si prospetta con un meteo molto favorevole, caratterizzato da cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni atmosferiche garantiranno la possibilità di svolgere attività all’aria aperta in tutta comodità.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Febbraio a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 12.4° perc. 11.6° Assenti 4.6 E max 4.6 Levante 72 % 1028 hPa 3 cielo sereno 12.2° perc. 11.4° Assenti 4.9 ENE max 5.3 Grecale 72 % 1028 hPa 6 cielo sereno 11.7° perc. 10.8° Assenti 4.8 ESE max 4.6 Scirocco 70 % 1029 hPa 9 cielo sereno 14.2° perc. 13.3° Assenti 2.8 SO max 1.4 Libeccio 61 % 1030 hPa 12 cielo sereno 15° perc. 14.2° Assenti 7.3 O max 3.9 Ponente 65 % 1030 hPa 15 cielo sereno 15° perc. 14.3° Assenti 9.5 NNO max 10 Maestrale 68 % 1029 hPa 18 cielo sereno 13.2° perc. 12.7° Assenti 7.9 NNE max 9 Grecale 78 % 1029 hPa 21 cielo sereno 12.7° perc. 12° Assenti 3.6 NNE max 4.9 Grecale 77 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 18:05

