Previsioni Meteo Trapani: Domani Lunedì 5 Febbraio con sole

Le previsioni del tempo per Lunedì 5 Febbraio a Trapani promettono una giornata soleggiata e piacevole. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una leggera brezza occidentale, portando temperature intorno ai 13.2°C percepiti. Lungo la mattina, il cielo resterà sereno, con una temperatura che raggiungerà i 15°C intorno alle 09:00. Il vento, proveniente dall’ovest-sud-ovest, aumenterà leggermente fino a 11.3km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, mantenendo un cielo completamente sereno. Le temperature oscilleranno intorno ai 15.5°C con un leggero aumento della velocità del vento, che si attesterà sui 13.5km/h. Non sono previste precipitazioni e l’umidità rimarrà costante intorno all’77%.

Durante la sera, il cielo continuerà ad essere sereno. Le temperature si manterranno intorno ai 13.3°C con una lieve diminuzione della velocità del vento, che si aggirerà intorno ai 6.9km/h.

In generale, la giornata di Lunedì 5 Febbraio a Trapani sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili e clima mite. Non sono previste precipitazioni e il vento non raggiungerà intensità significative. Si consiglia di godersi una giornata all’aria aperta, approfittando di queste condizioni climatiche favorevoli.

Tutti i dati meteo di Lunedì 5 Febbraio a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 13.2° perc. 12.9° Assenti 5 O max 10.5 Ponente 91 % 1029 hPa 3 cielo sereno 13.1° perc. 12.8° Assenti 6.9 O max 10.7 Ponente 90 % 1028 hPa 6 cielo sereno 13° perc. 12.7° Assenti 5.9 OSO max 10.3 Libeccio 89 % 1029 hPa 9 cielo sereno 15° perc. 14.6° Assenti 9.7 OSO max 12.1 Libeccio 81 % 1029 hPa 12 cielo sereno 15.5° perc. 15.1° Assenti 13.3 O max 14.2 Ponente 77 % 1029 hPa 15 cielo sereno 15.1° perc. 14.8° Assenti 12.6 O max 15.2 Ponente 80 % 1028 hPa 18 cielo sereno 13.5° perc. 13.2° Assenti 5.4 SO max 8.2 Libeccio 89 % 1029 hPa 21 cielo sereno 13.3° perc. 12.9° Assenti 5.8 SSO max 6.9 Libeccio 87 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 17:52

