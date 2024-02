Previsioni Meteo Siracusa per oggi Venerdì 23 Febbraio

StrettoWeb

Il Venerdì 23 Febbraio a Siracusa si prospetta con un’alternanza di condizioni meteorologiche che andrà via via evolvendo nel corso della giornata.

Durante la notte, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 26%. Le temperature si manterranno intorno ai +10°C, con una sensazione termica di circa +8,4°C. Il vento soffierà a una velocità di circa 11,7km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest.

Nella mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa intorno al 24%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +11,5°C, con una sensazione termica di +10,8°C. Il vento aumenterà la sua intensità, raggiungendo 12,7km/h da Ovest – Sud Ovest.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà, con il cielo che si coprirà progressivamente. Si prevede una copertura nuvolosa del 74% e temperature intorno ai +16,3°C, con una sensazione termica di +15,6°C. Il vento si intensificherà, arrivando a 31,5km/h provenienti da Sud – Sud Ovest.

In serata, il cielo resterà coperto al 100%, con temperature che si manterranno intorno ai +15,1°C, e una sensazione termica di +14,8°C. Il vento sarà abbastanza forte, con raffiche di 41,9km/h provenienti da Sud – Sud Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Siracusa per Venerdì 23 Febbraio mostrano una giornata inizialmente stabile, con un graduale aumento delle nuvole e del vento nel corso delle ore. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e essere preparati a un giornata dalla variabilità climatica.

Tutti i dati meteo di Venerdì 23 Febbraio a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse +10° perc. +8.4° Assenti 11.7 OSO max 16.5 Libeccio 81 % 1016 hPa 8 nubi sparse +13.4° perc. +12.8° Assenti 19.5 SO max 28.8 Libeccio 76 % 1016 hPa 11 nubi sparse +16.1° perc. +15.5° Assenti 30.4 SSO max 36.3 Libeccio 67 % 1015 hPa 14 cielo coperto +16.1° perc. +15.5° Assenti 31.7 SSO max 38.1 Libeccio 66 % 1013 hPa 17 cielo coperto +15.2° perc. +14.7° Assenti 27.6 SSO max 38.6 Libeccio 73 % 1014 hPa 20 cielo coperto +15.1° perc. +14.8° prob. 1 % 29.5 SSO max 42.6 Libeccio 81 % 1014 hPa 23 cielo coperto +15.2° perc. +14.8° prob. 1 % 25.3 SSO max 40.7 Libeccio 79 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:57 e tramonta alle ore 18:13

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.