Previsioni Meteo Siracusa per oggi Mercoledì 14 Febbraio

Il prossimo Mercoledì 14 Febbraio a Siracusa, si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature comprese tra i 9.9°C e i 10.5°C. La mattina, dal sorgere del sole fino alle 12:00, il cielo rimarrà sgombro da nubi con temperature in aumento che si attesteranno intorno ai 15°C. Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, le temperature massime si aggireranno sui 15.3°C e il cielo resterà sereno. Anche durante la sera, le condizioni del tempo rimarranno stabili, con temperature in diminuzione, ma comunque piacevoli, intorno ai 10.5°C.

Il vento soffierà prevalentemente da nord con intensità moderata, mentre le precipitazioni saranno del tutto assenti e l’umidità si manterrà a livelli confortevoli. La pressione atmosferica sarà stabile su livelli superiori agli 1018hPa.

In definitiva, Mercoledì 14 Febbraio a Siracusa si preannuncia come una giornata ideale per godersi il bel tempo all’aria aperta.

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 10.1° perc. 8.9° Assenti 16.3 NO max 23.2 Maestrale 68 % 1018 hPa 8 cielo sereno 12.4° perc. 11.3° Assenti 14.3 NNO max 20.1 Maestrale 62 % 1020 hPa 11 cielo sereno 14.7° perc. 13.6° Assenti 13 NE max 12.8 Grecale 53 % 1020 hPa 14 cielo sereno 15.1° perc. 14° Assenti 29.3 NNE max 26.7 Grecale 50 % 1019 hPa 17 cielo sereno 13.3° perc. 12.2° Assenti 20 NNE max 20.5 Grecale 61 % 1021 hPa 20 cielo sereno 11.8° perc. 10.7° Assenti 10.9 NNO max 13.4 Maestrale 62 % 1022 hPa 23 cielo sereno 10.5° perc. 9.4° Assenti 13.6 ONO max 14 Maestrale 67 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 17:52

