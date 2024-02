Previsioni Meteo Siracusa per oggi Martedì 13 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo a Siracusa per martedì 13 Febbraio sono caratterizzate da condizioni generalmente stabili e piuttosto variabili, con un’alternanza di cielo sereno, nubi sparse e poche nuvole.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che diminuirà gradualmente nel corso delle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai 10°C con una leggera sensazione di fresco dovuta al vento proveniente prevalentemente da Nord Ovest con raffiche che potrebbero superare i 16km/h. Le precipitazioni sono previste come probabilità minima, con un’umidità del 62% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Nelle prime ore della mattina, le nubi si diraderanno e saranno presenti solo in forma sparuta, lasciando spazio a schiarite e a tratti di cielo sereno. Le temperature saliranno, attestandosi intorno ai 13°C, mentre il vento calerà leggermente di intensità, mantenendo comunque una direzione prevalente da Nord – Nord Ovest. L’umidità oscillerà intorno al 66% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1013-1014hPa.

Nella seconda parte della mattina e nel primo pomeriggio, è previsto un cielo sereno con temperatura massima di circa 14,5°C, che potrebbe risultare leggermente inferiore a causa del vento proveniente da Nord Est. Le precipitazioni e le raffiche di vento saranno assenti, mentre l’umidità si manterrà intorno al 52-54%, e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Durante il pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo che presenterà solo pochi nuvolose o nubi sparse, una temperatura massima di circa 14°C, e un vento che potrebbe soffiare con una certa intensità soprattutto verso le ore del tardo pomeriggio, con temperature percepite leggermente inferiori a causa della direzione da Sud – Sud Est.

Al tramonto e durante la sera, il cielo presenterà ancora nubi sparse, con la temperatura che si manterrà intorno ai 13-13,5°C, un vento che potrebbe essere meno intenso ma proveniente da direzioni variabili e un umidità che aumenterà leggermente fino al 70-77%, con una pressione atmosferica stabile a 1016-1017hPa.

In conclusione, martedì 13 Febbraio a Siracusa si prospetta una giornata dal meteo variabile e piuttosto mite, con temperature piuttosto gradevoli e condizioni generali ideali per svolgere attività all’aperto. Le previsioni non indicano l’arrivo di precipitazioni significative, ma è consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti in tempo reale qualora si prevedano cambiamenti improvvisi.

Tutti i dati meteo di Martedì 13 Febbraio a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 9.9° perc. 7.8° prob. 2 % 15.3 NNO max 18.2 Maestrale 64 % 1011 hPa 8 poche nuvole 11.5° perc. 10.4° Assenti 12.8 NNO max 15.1 Maestrale 66 % 1013 hPa 11 cielo sereno 14.5° perc. 13.3° Assenti 9.2 NE max 12.7 Grecale 52 % 1014 hPa 14 cielo sereno 14° perc. 12.9° Assenti 10.3 E max 10.4 Levante 54 % 1014 hPa 17 nubi sparse 13.8° perc. 12.8° Assenti 12.7 SSE max 15.6 Scirocco 63 % 1015 hPa 20 poche nuvole 13° perc. 12.2° Assenti 10.6 NE max 14.3 Grecale 72 % 1017 hPa 23 cielo sereno 11° perc. 10.2° Assenti 13.9 ONO max 16.1 Maestrale 75 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 17:51

