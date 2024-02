Previsioni Meteo Siracusa per oggi Lunedì 12 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Lunedì 12 Febbraio a Siracusa ci prospettano una giornata decisamente variabile, con un’alternanza di cieli sereni e nuvolosità che andrà a incidere sulle temperature e sulla percezione delle condizioni atmosferiche. Inizieremo la giornata con poche nuvole e temperature che si aggireranno intorno ai 10°C, con una leggera percezione di freddo dovuta alla presenza di venti Ovest che soffieranno fin dall’alba.

Nel corso della mattina, il cielo resterà prevalentemente sereno, con un lieve aumento delle temperature che potrebbero avvicinarsi ai 15°C, sempre accompagnate da venti che, seppur non eccessivamente forti, saranno comunque presenti e percepibili. Ancora nessuna traccia di precipitazioni, ma un lieve aumento della nuvolosità potrebbe portare a un minor soleggiamento.

Il pomeriggio si manterrà sostanzialmente stabile, con un cielo sereno o poco nuvoloso e temperature massime che arriveranno fino ai 17°C, quindi sarà un buon momento per godersi un po’ di tepore primaverile. Tuttavia, attenzione ai venti che continueranno a soffiare da Ovest, anche se non in maniera eccessivamente fastidiosa.

Mentre il tramonto si avvicina, il cielo inizierà a coprirsi con nubi sempre più dense, e le temperature cominceranno a scendere leggermente, attestandosi intorno ai 13-14°C. È probabile che verso sera si avverta una sensazione di umidità dovuta al soffiare dei venti che arriveranno a intensificarsi.

In serata, quindi, ci attendiamo un aumento della copertura nuvolosa che potrebbe portare, nelle prime ore della notte, a una situazione di “cielo coperto” con temperature che si assesteranno intorno ai 12°C, con una percezione di fresco dovuta anche all’aumento dell’umidità.

In conclusione, la giornata di Lunedì 12 Febbraio a Siracusa potrebbe offrire un mix di condizioni meteo, con una mattinata e un pomeriggio gradevoli, caratterizzati da cieli sereni e temperature miti, seguiti da un progressivo aumento della nuvolosità verso sera e notte. I venti continueranno a soffiare da Ovest con intensità variabile, ma non sono previste precipitazioni. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni atmosferiche e di vestirsi di conseguenza per affrontare al meglio la giornata.

Tutti i dati meteo di Lunedì 12 Febbraio a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 poche nuvole 9.9° perc. 6.4° Assenti 31.1 O max 49.6 Ponente 67 % 1008 hPa 8 cielo sereno 12.7° perc. 11.6° Assenti 32.4 O max 43.2 Ponente 61 % 1010 hPa 11 cielo sereno 16.1° perc. 15° Assenti 26.6 ONO max 34 Maestrale 47 % 1009 hPa 14 cielo sereno 16.8° perc. 15.7° Assenti 18.9 ONO max 26.9 Maestrale 47 % 1008 hPa 17 poche nuvole 14° perc. 13.1° Assenti 18.2 O max 33 Ponente 64 % 1009 hPa 20 cielo coperto 12.3° perc. 11.4° Assenti 14.1 ONO max 24.9 Maestrale 69 % 1011 hPa 23 cielo coperto 12.1° perc. 11.1° Assenti 9.9 ONO max 16.3 Maestrale 66 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 17:50

