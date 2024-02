Previsioni Meteo Siracusa per oggi Giovedì 22 Febbraio

StrettoWeb

Per quanto riguarda Giovedì 22 Febbraio, a Siracusa ci aspettiamo un’andamento meteo davvero piacevole. La notte si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa pari al 7%. Le temperature oscilleranno attorno ai 9-10°C con una sensazione termica leggermente inferiore. Il vento soffierà a una velocità di circa 17-16 km/h proveniente da nord. Le precipitazioni si manterranno al 3%, mentre l’umidità sarà piuttosto elevata con il 84%. La pressione atmosferica si attesterà sui 1021hPa.

Nel corso delle prime ore della mattina, il tempo si manterrà stabile con un cielo sereno e una leggera diminuzione della copertura nuvolosa al 5%. Le temperature aumenteranno leggermente, raggiungendo i 12°C, ma la sensazione rimarrà piuttosto fresca. Il vento avrà un’andatura costante, con velocità comprese tra i 14-15 km/h orientato a nord. Le precipitazioni e le raffiche di vento rimarranno assenti, mentre l’umidità si attesterà intorno al 79%. La pressione subirà un lieve aumento fino ai 1022hPa.

Proseguendo verso metà mattina, il cielo permanerà sereno, con una copertura nuvolosa quasi impercettibile. Le temperature si assesteranno sui 13-13.5°C, accompagnate da una lieve brezza nord-orientale. Le condizioni rimarranno stabili con precipitazioni e raffiche di vento assenti. L’umidità si attesterà intorno al 72-71% mentre la pressione atmosferica manterrà un valore di 1022hPa.

Nel tardo mattino, il quadro meteo si confermerà simile con un cielo sereno e una copertura nuvolosa trascurabile. Le temperature si manterranno sui 13-13.5°C con una leggera brezza orientale. Condizioni di precipitazioni, raffiche di vento e pressione atmosferica rimarranno costanti, mentre l’umidità tenderà a diminuire attestandosi intorno al 70%.

Nel primo pomeriggio, intorno alle 13:00, il cielo sereno lascerà spazio a poche nuvole con una copertura nuvolosa al 17%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 13.5°C, il vento soffierà a una velocità di 11-13 km/h provenendo da est. Non ci saranno precipitazioni e le raffiche di vento rimarranno assenti, mentre l’umidità subirà un leggero aumento attestandosi intorno al 72%. La pressione atmosferica si attesterà sui 1020hPa.

Nel corso del primo pomeriggio e in serata, la copertura nuvolosa andrà aumentando con nubi sparse che porteranno la copertura al 36-47%. Le temperature diminuiranno leggermente arrivando a 12-13°C e il vento scenderà a una velocità di 8-9 km/h provenendo da sud e sud-est. Le precipitazioni e le raffiche di vento rimarranno assenti, mentre l’umidità si manterrà intorno al 75-80%. La pressione atmosferica subirà un leggero calo attestandosi intorno ai 1019-1020hPa.

In conclusione, Giovedì 22 Febbraio a Siracusa si prevede un tempo stabile e mite con un cielo che andrà via via coprendosi nel corso del pomeriggio e in serata. Le temperature oscilleranno tra i 9°C delle prime ore della mattina e i 13°C del primo pomeriggio, mentre il vento si manterrà a una velocità moderata proveniente da diverse direzioni. Le precipitazioni e le raffiche di vento non saranno rilevanti, e l’umidità rimarrà costante intorno al 70-80% durante il giorno. La pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1020-1022hPa.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Febbraio a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 9.6° perc. 7.2° prob. 3 % 16.7 N max 23.3 Tramontana 83 % 1021 hPa 8 cielo sereno 12° perc. 11.3° Assenti 15.7 N max 22.3 Tramontana 76 % 1023 hPa 11 cielo sereno 13.4° perc. 12.7° Assenti 14.5 NE max 16 Grecale 72 % 1022 hPa 14 cielo sereno 13.9° perc. 13.1° Assenti 13.8 ENE max 13.4 Grecale 70 % 1020 hPa 17 nubi sparse 12.8° perc. 12.2° Assenti 7.9 SSE max 8.7 Scirocco 79 % 1019 hPa 20 cielo sereno 11.8° perc. 11° Assenti 10.9 OSO max 11.8 Libeccio 78 % 1020 hPa 23 cielo sereno 11.3° perc. 10.4° Assenti 9.7 OSO max 10.7 Libeccio 71 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 18:00

