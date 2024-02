Previsioni Meteo Siracusa per Mercoledì 7 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 7 Febbraio a Siracusa confermano un cielo principalmente coperto per gran parte della giornata. Durante la notte, si prevede una copertura nuvolosa pari al 100%. Le temperature si manterranno costanti intorno ai 13 gradi, con una leggera variazione nel corso della nottata, che potrebbe far percepire una temperatura di 11-12 gradi a causa della leggera diminuzione della temperatura effettiva. Il vento soffierà a una velocità media di 7-8 km/h provenendo prevalentemente da ovest.

Al risveglio, la situazione rimarrà invariata, con cielo coperto al 100% e temperatura intorno ai 13 gradi. Nel corso della mattina, il vento aumenterà leggermente la sua intensità, raggiungendo picchi di 14 km/h e in parte provenendo da sud ovest. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa persiste al 100%, con temperature in aumento fino a 17-18 gradi Celsius e venti che raggiungeranno i 25-27 km/h, sempre provenienti da sud ovest.

Nel tardo pomeriggio e nella sera, la copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, le temperature caleranno lievemente, attestandosi attorno ai 13 gradi, con venti provenienti da ovest e sud ovest a una velocità di 16-18 km/h.

Verso la fine della giornata, la situazione meteorologica migliorerà leggermente, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 28-38% nelle ultime ore della serata. Le temperature si manterranno intorno ai 13 gradi, con venti che si attesteranno attorno ai 10 km/h provenendo da ovest e nord ovest.

In conclusione, Mercoledì 7 Febbraio a Siracusa sarà caratterizzato da un cielo coperto per gran parte della giornata, con temperature comprese tra i 13 e i 18 gradi Celsius. I venti provenienti da ovest e sud ovest saranno costanti, con variazioni di intensità nelle diverse fasce orarie. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 13.2° perc. 12° Assenti 8.1 OSO max 8.6 Libeccio 55 % 1022 hPa 3 cielo coperto 13.3° perc. 12° Assenti 7.2 O max 8 Ponente 49 % 1021 hPa 6 cielo coperto 13.2° perc. 11.8° Assenti 6.9 O max 7.5 Ponente 49 % 1020 hPa 9 cielo coperto 16° perc. 15.1° Assenti 9.9 SO max 14 Libeccio 53 % 1019 hPa 12 cielo coperto 18.1° perc. 17.3° Assenti 18.2 SO max 24.4 Libeccio 52 % 1017 hPa 15 cielo coperto 16.9° perc. 16.2° Assenti 22.2 SO max 27.7 Libeccio 61 % 1015 hPa 18 cielo coperto 13.5° perc. 12.9° Assenti 11.4 OSO max 16.9 Libeccio 76 % 1015 hPa 21 nubi sparse 13° perc. 12.2° Assenti 8.9 ONO max 10.9 Maestrale 71 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 17:44

