Previsioni Meteo Siracusa per domani Venerdì 16 Febbraio

Le previsioni meteo per Venerdì 16 Febbraio a Siracusa promettono una giornata con cambiamenti significativi delle condizioni atmosferiche. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente verso l’alba. Le temperature oscilleranno intorno ai 11°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest e una percezione di freddo che si attesterà intorno ai 10°C.

Nel corso della mattina, la presenza di nubi sparse andrà progressivamente aumentando, portando ad una copertura nuvolosa che raggiungerà il 40% intorno alle 09:00. Le temperature saliranno lievemente, raggiungendo i 13.3°C, ma la percezione di freddo sarà di circa 12.1°C. Il vento soffierà con intensità variabile da Sud Ovest a Sud Est, con raffiche che potranno arrivare fino a 15.7km/h.

Durante il pomeriggio, la copertura nuvolosa sarà più consistente, con cielo coperto al 99% verso le 16:00 e temperature che si manterranno intorno ai 14.4°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche che potranno superare i 27km/h provenienti da Sud.

La situazione meteorologica peggiorerà ulteriormente in serata, quando il cielo si presenterà coperto al 100%, portando a un calo delle temperature fino a 12.2°C. Il vento, proveniente sempre da Sud Ovest, si manterrà costante con raffiche attorno ai 10km/h.

In generale, l’umidità si manterrà su livelli abbastanza elevati per tutta la giornata, attestandosi intorno al 72% durante le ore serali. Non sono previste precipitazioni significative nelle ore previste. Tuttavia, si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo forniti dalle fonti ufficiali per eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 16 Febbraio a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 11.4° perc. 10.4° Assenti 9.1 NO max 8.5 Maestrale 67 % 1022 hPa 3 poche nuvole 10.8° perc. 9.6° Assenti 8.3 ONO max 7.8 Maestrale 65 % 1022 hPa 6 poche nuvole 10.7° perc. 9.3° Assenti 4.9 O max 4.6 Ponente 57 % 1022 hPa 9 nubi sparse 13.3° perc. 12.1° Assenti 5.8 S max 8.7 Ostro 52 % 1023 hPa 12 nubi sparse 14.7° perc. 13.8° Assenti 18.2 SSE max 19.3 Scirocco 60 % 1022 hPa 15 cielo coperto 14.8° perc. 14° Assenti 23.7 S max 26.4 Ostro 64 % 1021 hPa 18 cielo coperto 13.3° perc. 12.6° Assenti 16.3 SSO max 19.5 Libeccio 70 % 1022 hPa 21 cielo coperto 12.5° perc. 11.7° Assenti 10.3 SO max 12.1 Libeccio 72 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 17:53

