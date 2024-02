Previsioni Meteo Siracusa per domani Sabato 17 Febbraio

StrettoWeb

Il tempo previsto a Siracusa per Sabato 17 Febbraio sarà caratterizzato da cielo coperto durante la notte e la mattina, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa nel pomeriggio e, infine, cielo sereno dalla sera in poi.

Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 12°C, con una leggera variazione al ribasso nelle prime ore del mattino. La percezione della temperatura sarà di circa 1-2 gradi inferiore a causa del vento leggermente fresco che soffierà dal Sud Ovest, con raffiche intorno ai 10-12 km/h. Le precipitazioni saranno assenti e l’umidità si manterrà stabile al 75%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1023-1022hPa.

La mattina vedrà ancora cielo coperto, con temperature comprese tra 11.5°C e 13.7°C. Il vento si manterrà moderato provenendo da diverse direzioni, ma con velocità nell’ordine dei 3-9 km/h, ad eccezione delle prime ore in cui si avverte una leggera brezza di 1-2 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 75%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1024-1025hPa.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa diminuirà, dando spazio a nubi sparse, con una temperatura che si aggirerà sui 14-14.6°C. Il vento aumenterà leggermente la sua intensità, arrivando a soffiare a 10-14 km/h da Sud Est, con un’umidità intorno al 69-71% e una pressione atmosferica che si alzerà a 1025-1026hPa.

Alla sera, il cielo si libererà dalle nubi, lasciando spazio a un bel cielo sereno e temperature intorno ai 12-13°C. Il vento diminuirà la sua intensità, ma soffierà ancora da Sud con raffiche fino a 7-9 km/h. L’umidità si manterrà costante al 73-75%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1027-1028hPa.

In conclusione, Sabato 17 Febbraio a Siracusa sarà caratterizzato da cielo coperto durante la notte e la mattina, con una diminuzione delle nuvole nel pomeriggio e un cielo sereno dalla sera in poi. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con un leggero aumento nel corso della giornata. Il vento sarà moderato, l’umidità costante e la pressione atmosferica stabile. Sono previste assenza di precipitazioni durante tutto il giorno.

Si consiglia di vestirsi adeguatamente in base alle temperature previste e di tenere in considerazione la direzione del vento, soprattutto per chiunque intenda dedicarsi a attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 12.1° perc. 11.3° Assenti 8.8 SO max 10.9 Libeccio 75 % 1023 hPa 3 cielo coperto 11.7° perc. 10.9° Assenti 5.6 OSO max 6.6 Libeccio 75 % 1022 hPa 6 cielo coperto 11.5° perc. 10.6° Assenti 7.1 O max 7.5 Ponente 75 % 1024 hPa 9 cielo coperto 13.7° perc. 12.9° Assenti 3.4 ESE max 6.6 Scirocco 67 % 1025 hPa 12 cielo coperto 14.6° perc. 13.8° Assenti 12.3 SE max 11.7 Scirocco 68 % 1025 hPa 15 nubi sparse 14.6° perc. 13.9° Assenti 13.9 SE max 13.6 Scirocco 69 % 1025 hPa 18 nubi sparse 13.3° perc. 12.7° Assenti 7.1 S max 9.5 Ostro 75 % 1027 hPa 21 cielo sereno 12.6° perc. 11.8° Assenti 3 OSO max 4 Libeccio 74 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 17:54

