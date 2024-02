Previsioni Meteo Siracusa per domani Lunedì 12 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo a Siracusa per lunedì 12 febbraio sono sicuramente una delle informazioni più ricercate dai residenti e dai visitatori della città. Se sei interessato a pianificare le tue attività in base al meteo, ecco quello che puoi aspettarti.

Durante la notte, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa variabile tra il 30% e il 72%. Le temperature si manterranno intorno ai 12-11°C, con una leggera sensazione di freddo dovuta alla temperatura percepita di circa 1-2°C in meno rispetto a quella effettiva. Il vento soffierà dai quadranti Ovest-Nord Ovest, con una velocità che sarà compresa tra i 14 e i 44 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 52.2 km/h. Le precipitazioni sono previste solo nel primo tratto della notte, con una probabilità massima del 5%.

Andando verso la mattina, le nubi lasciano spazio ad un cielo sereno, con una copertura nuvolosa al 0%. La temperatura si alzerà leggermente fino a raggiungere i 13.3°C, con una sensazione di calore simile a quella effettiva. La velocità del vento sarà intorno ai 30 km/h, proviene sempre da ovest ma con una direzione leggermente più settentrionale, e potremmo avere una probabilità di pioggia minima dell’1-2%.

Approfondendo il discorso sulle condizioni meteo pomeridiane, ci aspettiamo un cielo coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 16-14°C, con una leggera sensazione di freddo a causa della temperatura percepita leggermente inferiore a quella reale. Il vento soffierà ancora dai quadranti ovest-nord ovest, ma con una velocità che raggiungerà punte intorno ai 35.2 km/h. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità sarà piuttosto elevata, al 66%. La pressione atmosferica si manterrà costante intorno ai 1009-1010hPa.

Per la sera, le nuvole lasceranno posto nuovamente ad un cielo sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 3-6%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 12-11°C, con una sensazione di freddo lieve, legata alla temperatura percepita. Il vento sarà ancora una presenza costante, proveniente da Ovest-Nord Ovest, con una velocità intorno ai 17-45 km/h.

In conclusione, lunedì 12 febbraio a Siracusa vedrà un susseguirsi di condizioni meteo varie, dalle nubi sparse al cielo sereno, con qualche variazione della temperatura e forti raffiche di vento. Se hai in programma delle attività all’aperto, assicurati di essere preparato per tutte le evenienze!

Tutti i dati meteo di Lunedì 12 Febbraio a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 12.7° perc. 11.8° prob. 5 % 35.6 O max 52.2 Ponente 69 % 1007 hPa 3 nubi sparse 11.5° perc. 10.5° Assenti 20.4 ONO max 34 Maestrale 70 % 1008 hPa 6 nubi sparse 11.7° perc. 10.7° Assenti 24.7 O max 44 Ponente 67 % 1009 hPa 9 cielo sereno 14.5° perc. 13.5° prob. 2 % 30.2 ONO max 36 Maestrale 57 % 1009 hPa 12 nubi sparse 15.9° perc. 14.9° Assenti 20.7 O max 25.3 Ponente 50 % 1008 hPa 15 cielo coperto 15.6° perc. 14.6° Assenti 24.4 O max 31.8 Ponente 52 % 1008 hPa 18 cielo coperto 12.9° perc. 12.1° Assenti 30.4 O max 43.2 Ponente 69 % 1010 hPa 21 cielo sereno 11.7° perc. 10.8° Assenti 17.9 ONO max 32.1 Maestrale 74 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 17:50

