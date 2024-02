Previsioni Meteo Siracusa per domani Giovedì 22 Febbraio

StrettoWeb

Per chi è interessato alle previsioni del tempo per Giovedì 22 Febbraio a Siracusa, avere informazioni precise è essenziale per pianificare al meglio la giornata. Prendendo in considerazione le informazioni meteo disponibili, è possibile delineare una panoramica dettagliata del meteo in arrivo.

Durante la notte, le previsioni indicano che Siracusa sarà interessata da piogge leggere, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 92-97%. Le temperature si attesteranno intorno ai 12.9°C, con una sensazione termica intorno ai 12.3°C. I venti soffieranno da nord-est, con raffiche che potrebbero raggiungere i 36.1km/h. È prevista una quantità di precipitazioni compresa tra 0.34mm e 0.39mm.

Man mano che ci avvicineremo alla mattina, le piogge leggere continueranno, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa attesa intorno al 94-98%. Le temperature subiranno un lieve aumento, toccando i 13.8°C, con una percezione intorno ai 13.3°C. I venti provenienti da nord-est soffieranno a una velocità di 16.5km/h.

Nel corso del pomeriggio, la copertura nuvolosa si attenuerà progressivamente, raggiungendo valori che oscilleranno tra il 24% e il 29%. Le precipitazioni diminuiranno notevolmente, con una probabilità molto bassa intorno al 4%. Le temperature massime attese si aggireranno intorno ai 14.2°C, con una percezione termica di 13.7°C. I venti provenienti da est-nord-est soffieranno a una velocità di 13km/h.

Giungendo alla sera, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa attorno al 17-56%. Le precipitazioni saranno assenti, e le temperature si manterranno intorno ai 12.1°C.

A partire da queste informazioni, possiamo prepararci per le condizioni meteo che ci aspettano a Siracusa giovedì 22 Febbraio, con un’attenzione particolare alle precipitazioni e alla variazione della copertura nuvolosa. Resta sempre importante rimanere informati sulle previsioni meteo per adattare al meglio le proprie attività quotidiane.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Febbraio a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera 13.4° perc. 12.9° 0.2 mm 34.8 NE max 39 Grecale 81 % 1022 hPa 3 pioggia leggera 12.8° perc. 12.3° 0.34 mm 27.4 NE max 32.5 Grecale 86 % 1021 hPa 6 pioggia leggera 13.3° perc. 12.8° 0.55 mm 19 NE max 22.7 Grecale 82 % 1022 hPa 9 pioggia leggera 13.8° perc. 13.3° 0.33 mm 16.8 NE max 17.2 Grecale 80 % 1022 hPa 12 nubi sparse 14.2° perc. 13.8° prob. 24 % 15.3 ENE max 14.3 Grecale 78 % 1021 hPa 15 nubi sparse 14.1° perc. 13.5° prob. 4 % 8.7 E max 8.1 Levante 77 % 1020 hPa 18 nubi sparse 13.5° perc. 13° prob. 4 % 5.7 SE max 6.2 Scirocco 80 % 1020 hPa 21 nubi sparse 12.8° perc. 12.3° Assenti 8.8 SSO max 10.1 Libeccio 82 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 17:59

