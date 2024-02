Previsioni Meteo Siracusa per domani Domenica 18 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 18 Febbraio a Siracusa promettono una giornata all’insegna della serenità e del bel tempo.

Durante la notte, il cielo sarà completamente sereno con una temperatura che varierà attorno agli 11-11.5°C. Il vento soffierà leggero da Nord Ovest con raffiche di massimo 7.6-9.8km/h. L’umidità sarà intorno al 79-81% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1028-1029hPa.

Al sorgere del sole, il cielo si manterrà sereno e senza nuvole. Le temperature inizieranno ad aumentare leggermente, raggiungendo i 13.6°C nelle prime ore della mattina. Il vento sarà sempre leggero, proveniente da direzione Nord-Nord Est e le precipitazioni saranno assenti. L’umidità si attesterà intorno al 69-78% e la pressione atmosferica oscillerà tra 1030-1030hPa.

Nel corso del pomeriggio, il meteo continuerà a mostrarsi con un cielo sereno e poche nuvole. Le temperature si manterranno piacevoli, oscillando tra i 13.8-14°C, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, toccando un massimo di 10.4-14.8km/h provenendo da Sud Est. L’umidità si manterrà costante intorno al 71-76% e la pressione atmosferica si manterrà tra 1028-1030hPa.

Al calare del sole e nell’imbrunire, le condizioni meteorologiche non subiranno cambiamenti significativi. Il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa massima del 5% e le temperature tenderanno a diminuire leggermente fino a stabilizzarsi attorno ai 11.4-12.1°C. Il vento soffierà da direzione Ovest mantenendosi intorno ai 8.7-9.6km/h con raffiche leggere. L’umidità si attesterà intorno al 75-77% mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile a 1028hPa.

In conclusione, Domenica 18 Febbraio sarà caratterizzata da un meteo sereno e privo di precipitazioni. Le temperature si manterranno piacevoli durante tutto l’arco della giornata, rendendo l’ambiente molto gradevole. Sia chi vorrà godersi una passeggiata all’aperto, sia chi desidera trascorrere del tempo in compagnia, potrà farlo in tutta tranquillità, godendo di un clima favorevole.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 11.5° perc. 10.8° Assenti 7.8 NO max 7.6 Maestrale 79 % 1028 hPa 3 cielo sereno 11° perc. 10.3° Assenti 8.7 NO max 8.9 Maestrale 81 % 1028 hPa 6 cielo sereno 11° perc. 10.2° Assenti 8.1 NO max 8.5 Maestrale 78 % 1029 hPa 9 cielo sereno 13.6° perc. 12.8° Assenti 5.4 N max 6.5 Tramontana 69 % 1030 hPa 12 cielo sereno 13.8° perc. 13.1° Assenti 9.1 E max 6.5 Levante 71 % 1030 hPa 15 cielo sereno 14° perc. 13.3° Assenti 9.9 SSE max 9.5 Scirocco 71 % 1028 hPa 18 cielo sereno 13° perc. 12.4° Assenti 10.4 SSO max 12.6 Libeccio 77 % 1028 hPa 21 cielo sereno 12.1° perc. 11.4° Assenti 9.3 ONO max 9.9 Maestrale 75 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 17:54

