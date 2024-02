Previsioni Meteo Reggio Calabria per oggi Venerdì 23 Febbraio

StrettoWeb

L’agenda meteo di Venerdì 23 Febbraio a Reggio Calabria prevede un’alternanza di condizioni atmosferiche interessanti durante la giornata.

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, ci aspettiamo pochi nuvolosi con una leggera brezza di vento proveniente da Sud – Sud Est. Le temperature saranno piuttosto miti, con valori intorno ai +12°C. L’umidità si attesterà intorno al 73% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Nella mattina, tra le 06:00 e le 12:00, il cielo si presenterà con nubi sparse, con un aumento della copertura nuvolosa e una lieve incremento delle temperature, che raggiungeranno i +15°C. Il vento si intensificherà provenendo sempre da Sud – Sud Est. L’umidità manterrà valori stabili intorno al 75% mentre la pressione atmosferica si manterrà a livelli stabili.

Nel pomeriggio, tra 13:00 e le 17:00, il cielo sarà coperto e le nuvole diventeranno sempre più dense. Le temperature si manterranno piuttosto stabili intorno ai +15°C, con rafiche di vento che potrebbero aumentare leggermente. L’umidità potrebbe salire fino al 72% e la pressione atmosferica gradualmente scenderà a 1012hPa.

In serata, a partire dalle 18:00, ci aspettiamo un cielo coperto con possibilità di pioggia leggera verso le 23:00. Le temperature rimarranno attorno ai +14°C, con una leggera diminuzione del vento e un’aumento dell’umidità che potrebbe raggiungere l’85%. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1014hPa.

In conclusione, Venerdì 23 Febbraio a Reggio Calabria ci sarà da tenere d’occhio l’evolversi delle condizioni meteo, con un progressivo peggioramento nel corso della giornata e la possibilità di precipitazioni in serata. Resta aggiornato per eventuali cambiamenti dell’andamento climatico e preparati ad affrontare la giornata con l’abbigliamento adeguato alle condizioni previste.

Tutti i dati meteo di Venerdì 23 Febbraio a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 poche nuvole +12.4° perc. +11.6° Assenti 16.3 SSE max 26.6 Scirocco 73 % 1014 hPa 8 nubi sparse +13.3° perc. +12.6° Assenti 23.3 SSE max 34.6 Scirocco 75 % 1014 hPa 11 nubi sparse +14.9° perc. +14.3° Assenti 26.7 SSE max 39.7 Scirocco 70 % 1014 hPa 14 cielo coperto +15.7° perc. +15.2° Assenti 27.5 SSE max 40.7 Scirocco 70 % 1012 hPa 17 cielo coperto +14.5° perc. +14° Assenti 26.1 SSE max 40.1 Scirocco 78 % 1012 hPa 20 cielo coperto +14.1° perc. +13.7° Assenti 25.7 SSE max 39.9 Scirocco 82 % 1013 hPa 23 pioggia leggera +14.1° perc. +13.8° 0.16 mm 21.2 S max 31.5 Ostro 85 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:55 e tramonta alle ore 18:11

