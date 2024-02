Previsioni Meteo Reggio Calabria per oggi Sabato 17 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Sabato 17 Febbraio a Reggio Calabria promettono una giornata all’insegna della stabilità atmosferica, con cielo sereno per gran parte della giornata. Le prime ore della mattina si presenteranno con nubi sparse, ma man mano che la giornata avanza, il cielo si libererà gradualmente dalle nuvole, offrendo un’abbondante quantità di luce solare.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa si aggirerà intorno al 26-47%, con temperature che si attesteranno intorno ai 10.9-14.3°C, dando una sensazione termica leggermente più alta. Il vento soffierà da sud a sud-ovest, con velocità mai superiori ai 8.7km/h, rendendo la situazione meteorologica molto piacevole per chiunque voglia godersi una passeggiata all’aria aperta.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa continuerà a diminuire, arrivando a un modesto 6-11%, con temperature che si manterranno intorno ai 13.7-15.2°C, mantenendo un clima mite e gradevole. Il vento non risulterà fastidioso, con una velocità compresa tra i 6.9km/h e i 8.4km/h, provenendo sempre dalle direzioni sud a sud-ovest.

Alla sera, il cielo sarà completamente sgombro da nuvole, garantendo una visuale chiara delle stelle. Le temperature si manterranno intorno agli 11.4-11.7°C, accompagnate da un leggero vento proveniente dall’est-sud-est, con velocità sempre inferiori ai 5.5km/h.

Le previsioni del tempo per Sabato 17 Febbraio a Reggio Calabria promettono quindi una giornata con condizioni climatiche favorevoli e temperature gradevoli, ideali per trascorrere del tempo all’aperto o per godersi una piacevole passeggiata in riva al mare.

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 10.9° perc. 9.9° Assenti 8.4 SSE max 11.7 Scirocco 73 % 1022 hPa 8 nubi sparse 13° perc. 12.3° Assenti 9.5 S max 12.6 Ostro 73 % 1024 hPa 11 poche nuvole 15.1° perc. 14.3° Assenti 7.5 SSO max 9.9 Libeccio 66 % 1025 hPa 14 cielo sereno 15.1° perc. 14.3° Assenti 7.8 SSO max 8.2 Libeccio 64 % 1025 hPa 17 cielo sereno 12.2° perc. 11.5° Assenti 7.1 S max 9 Ostro 79 % 1026 hPa 20 cielo sereno 11.6° perc. 10.9° Assenti 4 SSE max 6.2 Scirocco 80 % 1028 hPa 23 cielo sereno 11.4° perc. 10.7° Assenti 2.3 E max 4.6 Levante 79 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 17:52

