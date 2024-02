Previsioni Meteo Reggio Calabria per oggi Mercoledì 14 Febbraio

StrettoWeb

Per giovedì 14 febbraio a Reggio Calabria, le previsioni del tempo indicano condizioni meteo principalmente secche e stabili per l’intera giornata. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature che si aggireranno intorno ai 10-13°C. La velocità del vento si manterrà costante intorno ai 20 km/h con raffiche leggermente più intense, mentre la copertura nuvolosa sarà minima, intorno al 3-6%.

Nel corso della mattina, la tendenza rimarrà invariata, con il persistere di cielo sereno e poche nuvole, una lieve diminuzione delle temperature (circa 10-13°C) e un abbassamento dell’umidità (intorno al 70%). La direzione del vento rimarrà prevalente da Nord – Nord Ovest con raffiche di vento che potrebbero raggiungere i 30 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche continueranno con cielo sereno e una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 11-13°C, mantenendosi comunque sopra i 10°C. La velocità del vento potrebbe aumentare leggermente a 25 km/h.

Verso la sera, il meteo sarà caratterizzato dalla presenza di cielo sereno con temperature che potrebbero scendere intorno ai 10°C. La direzione del vento continuerà a provenire da Nord – Nord Ovest e l’umidità si manterrà stabile intorno al 70%.

In sintesi, per giovedì 14 febbraio, a Reggio Calabria è prevista una giornata con cielo sereno, poche nuvole, temperature gradevoli e venti moderati da Nord – Nord Ovest. Le condizioni meteo appariranno quindi favorevoli per svolgere qualsiasi attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 14 Febbraio a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 12.7° perc. 11.9° prob. 29 % 20.9 NNO max 31.2 Maestrale 73 % 1017 hPa 8 nubi sparse 12.7° perc. 11.8° Assenti 21.2 NNO max 34.4 Maestrale 66 % 1019 hPa 11 poche nuvole 13.7° perc. 12.4° Assenti 24.6 NNO max 35.2 Maestrale 50 % 1021 hPa 14 cielo sereno 13.2° perc. 11.9° Assenti 24.7 NNO max 33 Maestrale 50 % 1021 hPa 17 cielo sereno 11.2° perc. 10.1° Assenti 20.5 NNO max 32.6 Maestrale 64 % 1022 hPa 20 cielo sereno 10.7° perc. 9.6° Assenti 15.6 NNO max 24.4 Maestrale 68 % 1023 hPa 23 cielo sereno 10.4° perc. 9.5° Assenti 13.1 NNO max 22.6 Maestrale 74 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 17:50

