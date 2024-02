Previsioni Meteo Reggio Calabria per oggi Martedì 20 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 20 Febbraio a Reggio Calabria indicano un cielo in prevalenza coperto per l’intera giornata. Al mattino, la copertura nuvolosa si attesterà intorno all’85-90%, mentre nel pomeriggio e sera sarà del 100%. Le temperature si manterranno su valori abbastanza stabili, oscillando tra i 11.7°C e i 15.5°C.

Durante la notte, ci si aspetta che il cielo sia coperto al 100%, con temperature minime previste intorno ai 11.7°C. L’umidità sarà del 71% e la pressione atmosferica raggiungerà i 1020hPa.

Nel corso del mattino, la copertura nuvolosa rimarrà alta, con un’umidità che si manterrà intorno al 60%. Le temperature oscilleranno tra i 11.9°C e i 14.5°C, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1020hPa.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, con temperature massime intorno ai 15.5°C. L’umidità registrerà un leggero aumento al 64%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno a 1018hPa.

In serata, il cielo si manterrà completamente coperto, con temperature in linea con il pomeriggio, ma con un’umidità leggermente superiore al 70%. La pressione atmosferica sarà di 1020hPa.

In conclusione, la giornata di Martedì 20 Febbraio a Reggio Calabria sarà caratterizzata da cielo coperto, temperature miti e umidità costantemente elevata. Resta sempre consigliabile monitorare costantemente l’evoluzione delle condizioni meteo, specialmente se si prevedono spostamenti o attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 20 Febbraio a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 12.1° perc. 11.2° prob. 2 % 1.9 E max 4.5 Levante 70 % 1019 hPa 8 cielo coperto 13.4° perc. 12.4° prob. 8 % 3.7 SSO max 6.7 Libeccio 62 % 1020 hPa 11 cielo coperto 15.4° perc. 14.6° prob. 8 % 5.3 SSO max 10.8 Libeccio 60 % 1019 hPa 14 cielo coperto 15.3° perc. 14.5° prob. 22 % 4.4 SSE max 9.4 Scirocco 61 % 1017 hPa 17 cielo coperto 12.7° perc. 11.9° prob. 20 % 4.9 E max 11.1 Levante 74 % 1019 hPa 20 cielo coperto 11.8° perc. 11° prob. 16 % 2.4 ENE max 9.5 Grecale 72 % 1020 hPa 23 cielo coperto 12° perc. 11.1° prob. 16 % 6.6 ENE max 9.1 Grecale 71 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 17:56

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.