Previsioni Meteo Reggio Calabria per oggi Lunedì 19 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Lunedì 19 Febbraio a Reggio Calabria prevedono un’iniziale alternanza di nubi sparse e cielo coperto durante la notte. Le temperature si manterranno intorno ai 12.6°C, con una sensazione termica leggermente inferiore, intorno agli 11.9°C. I venti soffieranno a una velocità media di circa 13.4km/h, provenienti dalla direzione Nord, con raffiche che potrebbero raggiungere i 19.8km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità sarà al 77% e la pressione atmosferica a 1026hPa.

Nel corso della mattina, le nubi sparse si manterranno predominanti, con una lieve diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 15.1°C, con una sensazione termica di 14.2°C. I venti rallenteranno leggermente, raggiungendo una velocità di circa 7.3km/h provenienti dal Nord, con raffiche intorno ai 10.7km/h. Le precipitazioni resteranno assenti, e l’umidità si attesterà intorno al 61%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1026hPa.

Nel corso del pomeriggio, il cielo coperto continuerà a dominare la situazione meteorologica, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno all’88-93%. Le temperature oscilleranno intorno ai 15.5°C, con una diminuzione della sensazione termica che si aggirerà attorno ai 14.5°C. I venti rimarranno deboli, con velocità intorno a 1.7-2.5km/h, provenienti principalmente da direzioni settentrionali. Le precipitazioni resteranno assenti, e l’umidità e la pressione atmosferica si manterranno intorno al 60% e ai 1023-1024hPa.

Mentre la sera avanza, il scenario meteorologico non subirà sostanziali cambiamenti, con un cielo coperto che manterrà la sua predominanza. La temperatura si attesterà intorno ai 12-13°C, mentre i venti si manterranno leggeri, con una velocità compresa tra 2.2km/h e 3.1km/h, provenienti da direzioni orientali e nord-orientali. Le precipitazioni rimarranno assenti, con l’umidità e la pressione atmosferica che si manterranno intorno al 65-70% e ai 1021-1022hPa.

In conclusione, Lunedì 19 Febbraio a Reggio Calabria sarà caratterizzato da nubi sparse e cielo coperto, con temperature gradevoli ma in lieve diminuzione nel corso della giornata. I venti rimarranno deboli e le precipitazioni saranno assenti. Resta consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti in tempo reale.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Febbraio a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 12.4° perc. 11.7° Assenti 12.9 N max 19.3 Tramontana 78 % 1026 hPa 8 cielo coperto 13.8° perc. 13° Assenti 9.6 N max 13 Tramontana 68 % 1026 hPa 11 cielo coperto 15.5° perc. 14.7° Assenti 2.2 NNE max 6.8 Grecale 60 % 1025 hPa 14 cielo coperto 15.3° perc. 14.4° Assenti 1.7 NO max 6.4 Maestrale 59 % 1023 hPa 17 cielo coperto 12.8° perc. 12° Assenti 4 NE max 5.1 Grecale 70 % 1022 hPa 20 cielo coperto 12° perc. 11° Assenti 2.9 ENE max 3.6 Grecale 67 % 1022 hPa 23 cielo coperto 11.9° perc. 10.8° Assenti 2.8 ENE max 3.9 Grecale 65 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 17:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.