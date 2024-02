Previsioni Meteo Reggio Calabria per oggi Lunedì 12 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 12 Febbraio a Reggio Calabria mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata.

Durante la notte prevale una copertura nuvolosa tra il 69% e il 43%, con temperature che si attestano intorno ai 11.5°C. La presenza di piogge leggere caratterizza le prime ore del giorno, con velocità del vento che raggiunge i 35.7km/h.

Nel corso della mattina, la situazione si stabilizza leggermente con una diminuzione della copertura nuvolosa al 46% e una temperatura che si mantiene attorno ai 11.2°C. Tuttavia, la probabilità di piogge leggere rimane tra il 31% e il 37% con venti provenienti dall’Ovest – Nord Ovest.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa diminuisce ulteriormente, arrivando al 13%, mentre le temperature si attestano intorno ai 13.5°C. La ventilazione resta sostenuta con raffiche che possono superare i 39.2km/h, anche se la probabilità di piogge diminuisce al 21%.

In serata, il cielo si sgombra da nuvole e la copertura nuvolosa scende al 7%, con temperature che si stabilizzano intorno ai 11°C. Tuttavia, si registra un aumento della probabilità di piogge leggere al 19%.

In generale, per Lunedì 12 Febbraio a Reggio Calabria, ci si può aspettare una giornata caratterizzata da piogge leggere al mattino, che poi daranno progressivamente spazio a nuvole sparse nel corso del pomeriggio e della serata. Le temperature si manterranno nella fascia tra 11°C e 13.8°C, mentre i venti provenienti dall’Ovest – Nord Ovest potranno raggiungere velocità fino a 39.2km/h. Resta comunque consigliabile monitorare costantemente l’evolversi delle previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 12 Febbraio a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 pioggia leggera 11.3° perc. 10.6° 0.18 mm 17.1 ONO max 35.5 Maestrale 79 % 1006 hPa 8 pioggia leggera 12° perc. 11° 0.13 mm 16.9 ONO max 32.8 Maestrale 71 % 1009 hPa 11 pioggia leggera 13.8° perc. 12.9° 0.12 mm 22 ONO max 32.4 Maestrale 65 % 1010 hPa 14 poche nuvole 13.8° perc. 12.9° prob. 23 % 25.8 NO max 38.1 Maestrale 64 % 1009 hPa 17 poche nuvole 12° perc. 11.1° prob. 21 % 17 NO max 31.5 Maestrale 72 % 1010 hPa 20 poche nuvole 11° perc. 10.2° prob. 13 % 10.4 NNO max 19.7 Maestrale 79 % 1011 hPa 23 nubi sparse 10.6° perc. 9.8° prob. 27 % 9.9 NNO max 17.1 Maestrale 81 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 17:48

