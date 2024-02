Previsioni Meteo Reggio Calabria per Mercoledì 7 Febbraio

StrettoWeb

Mercoledì 7 Febbraio vedremo a Reggio Calabria cielo coperto nella prima parte della giornata, con una copertura nuvolosa intorno al 100%. Questa condizione continuerà per gran parte della mattina e si protrarrà nel pomeriggio. Al mattino, le temperature si manterranno intorno ai 11-12°C, con una leggera aumento verso la metà della mattina. La temperatura percepita si aggirerà attorno ai 10-11°C, con un lieve calo nel corso delle prime ore del giorno.

Durante la tarda mattinata e nel pomeriggio, le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo il picco intorno ai 17-18°C. Tuttavia, la sensazione termica sarà leggermente inferiore, mantenendosi intorno ai 15-16°C. Si prevede anche un aumento della velocità del vento, che raggiungerà i 7-9 km/h da direzioni settentrionali.

Nel momento culminante della giornata, l’umidità sarà intorno al 40-50%, con una pressione atmosferica attorno ai 1016hPa. Le precipitazioni saranno assenti per tutta la giornata.

Verso la sera, il cielo rimarrà nuvoloso, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa intorno al 70%. Le temperature tenderanno a stabilizzarsi intorno ai 12°C, con una sensazione termica leggermente inferiore.

Per la notte, si prevede una leggera riduzione della copertura nuvolosa, che si attesterà intorno al 50-60%. Le temperature notturne si manterranno intorno ai 11-12°C, con una leggera diminuzione della velocità del vento, che si aggirerà intorno ai 3-4 km/h provenienti da direzioni nord-occidentali.

In conclusione, Mercoledì 7 Febbraio a Reggio Calabria sarà caratterizzato da cielo coperto, temperature miti e assenza di precipitazioni. Sia per chi dovrà affrontare le attività quotidiane, sia per chi desidera organizzare il tempo libero all’aperto, il meteo si presenterà in modo stabile e privo di fenomeni atmosferici significativi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 7 Febbraio a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 11.6° perc. 10.5° Assenti 2.1 ESE max 2.9 Scirocco 66 % 1023 hPa 3 cielo coperto 11.7° perc. 10.7° Assenti 3.7 E max 4 Levante 67 % 1021 hPa 6 cielo coperto 11.8° perc. 10.8° Assenti 5.1 ESE max 5.4 Scirocco 64 % 1020 hPa 9 cielo coperto 16.6° perc. 15.5° Assenti 3.7 ENE max 4 Grecale 47 % 1019 hPa 12 cielo coperto 17.2° perc. 16° Assenti 8.6 NNE max 6.5 Grecale 41 % 1017 hPa 15 cielo coperto 15.3° perc. 14.3° Assenti 7.5 N max 9.7 Tramontana 52 % 1016 hPa 18 cielo coperto 12.6° perc. 11.7° Assenti 4 ONO max 5.1 Maestrale 70 % 1017 hPa 21 nubi sparse 12.1° perc. 11.3° Assenti 3 NO max 5.8 Maestrale 73 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 17:42

