Previsioni Meteo Reggio Calabria per domani Venerdì 16 Febbraio

Le previsioni del tempo per Venerdì 16 Febbraio a Reggio Calabria promettono una giornata piuttosto stabile e mite. La copertura nuvolosa rimarrà abbastanza costante per gran parte della giornata, con alcune variazioni nelle prime ore del mattino e verso sera. Le temperature si manterranno su valori abbastanza uniformi, con poche variazioni nell’arco della giornata.

Durante la notte, a partire dalle ore 00:00, sono attese nubi sparse con una copertura nuvolosa del 39%. La temperatura si aggirerà intorno ai 10.6°C, mentre la percezione termica sarà leggermente inferiore, con 9.6°C. Il vento soffierà a 3.2km/h provenendo da Est, con raffiche fino a 4.2km/h e assenza di precipitazioni. L’umidità sarà del 72% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1023hPa.

Nel corso della mattina, le condizioni meteorologiche si manterranno pressoché invariate, con un lieve aumento della temperatura e una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Verso le 11:00, le nubi sparse copriranno il 34% del cielo, con una temperatura di 15°C e una percezione termica di 14.1°C. Il vento soffierà a 13.9km/h, sempre provenendo da Sud, con un’umidità del 62% e una pressione atmosferica di 1023hPa.

Nel pomeriggio, la nubi sparse tenderanno a coprire una percentuale maggiore del cielo, arrivando al 49% verso le 16:00. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi sui 13.1°C, con una percezione termica di 12.4°C. Il vento soffierà a 17.2km/h sempre proveniente da Sud, con un’umidità del 74% e una pressione atmosferica di 1022hPa.

In serata, dal tardo pomeriggio fino a mezzanotte, il cielo sarà coperto al 100% con una temperatura che si manterrà stabile intorno agli 11.6-11.8°C e una percezione termica intorno ai 10.8-11.0°C. Il vento sarà moderato, sui 8-9km/h proveniente da Sud, con un’umidità costante intorno al 78% e una pressione atmosferica di 1023hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 16 Febbraio annuncianno una giornata caratterizzata da una discreta copertura nuvolosa, temperature miti e venti moderati provenienti da Sud. Non sono previste precipitazioni significative, quindi potrebbe essere una buona occasione per godersi una passeggiata o un’attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 10.6° perc. 9.6° Assenti 3.2 E max 4.2 Levante 72 % 1023 hPa 3 cielo coperto 10.5° perc. 9.3° Assenti 4.3 SE max 6.2 Scirocco 68 % 1022 hPa 6 nubi sparse 10.4° perc. 9.3° Assenti 6.5 SE max 8.7 Scirocco 70 % 1023 hPa 9 nubi sparse 14.3° perc. 13.4° Assenti 10.7 S max 14.9 Ostro 61 % 1023 hPa 12 nubi sparse 15° perc. 14.2° Assenti 14.3 S max 17.6 Ostro 64 % 1022 hPa 15 nubi sparse 14.2° perc. 13.5° Assenti 13.6 S max 15.9 Ostro 69 % 1021 hPa 18 nubi sparse 11.8° perc. 11° Assenti 9.9 SSE max 15.2 Scirocco 79 % 1023 hPa 21 cielo coperto 11.6° perc. 10.9° Assenti 8.7 SSE max 14.3 Scirocco 78 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 17:51

