Previsioni Meteo Reggio Calabria per domani Sabato 10 Febbraio

Le previsioni del tempo di Sabato 10 Febbraio a Reggio Calabria saranno caratterizzate da condizioni climatiche variegate che andranno a interessare la città durante l’arco dell’intera giornata. Nella notte, si prevede un cielo coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 14°C con percezione leggermente inferiore, a causa della presenza di un vento di intensità moderata proveniente da sud-est, con raffiche fino a 25 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 70-77%, mentre la pressione atmosferica sarà sulle 1006hPa.

Al sorgere del sole, la situazione non subirà significative variazioni. Mattina e pomeriggio vedranno il cielo rimanere coperto al 100%, le temperature saliranno leggermente fino a 16,5°C con percezione di temperatura simile. Tuttavia, il vento aumenterà leggermente di intensità e si orienterà a sud, con possibili raffiche fino a 56,8 km/h. L’umidità si aggirerà intorno al 70-74%, mentre la pressione atmosferica diminuirà leggermente attestandosi sui 1003-1005hPa.

Sera e notte saranno caratterizzate da un cambiamento nel quadro meteorologico, con la comparsa di precipitazioni. Verso le 21:00, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi attorno ai 14°C con una percezione di temperatura inferiore. Il vento, proveniente da sud-sud ovest, potrà raggiungere intensità elevate, con raffiche di 71,8 km/h. L’umidità aumenterà fino all’81% e la pressione atmosferica si manterrà costante sui 1002hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Calabria prevedono un sabato caratterizzato da copertura nuvolosa costante, con un aumento dell’intensità del vento e la comparsa di piogge leggere nel corso della serata. Sono previste temperature miti, con un leggero calo verso la sera, e condizioni di umidità in crescita. Siate preparati per un’escursione termica contenuta e un vento che potrebbe risultare fastidioso, soprattutto nelle ore pomeridiane.

Tutti i dati meteo di Sabato 10 Febbraio a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 13.2° perc. 12.6° Assenti 16.7 SE max 26.8 Scirocco 77 % 1008 hPa 3 cielo coperto 14.1° perc. 13.4° Assenti 13.8 SE max 21.3 Scirocco 68 % 1007 hPa 6 cielo coperto 14.2° perc. 13.7° Assenti 15.8 SSE max 25.2 Scirocco 75 % 1006 hPa 9 cielo coperto 15.7° perc. 15.2° Assenti 16.7 SSE max 30.9 Scirocco 74 % 1006 hPa 12 cielo coperto 16.5° perc. 16.1° Assenti 20.7 SSE max 35.8 Scirocco 70 % 1003 hPa 15 cielo coperto 16° perc. 15.5° Assenti 24.7 S max 49.8 Ostro 71 % 1001 hPa 18 cielo coperto 15° perc. 14.4° prob. 6 % 29.3 SSO max 56.8 Libeccio 70 % 1002 hPa 21 pioggia leggera 13.9° perc. 13.5° 0.21 mm 29.4 SSO max 64.2 Libeccio 81 % 1002 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 17:45

