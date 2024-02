Previsioni Meteo Reggio Calabria per domani Lunedì 26 Febbraio

StrettoWeb

Il meteo a Reggio Calabria per Lunedì 26 Febbraio presenta diverse variazioni durante la giornata.

Notte:

Durante la notte, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa che varia dal 73% all’87%. Le temperature si aggireranno intorno ai +12°C, con una percezione leggermente inferiore. Il vento soffierà a una velocità di circa 20-30km/h proveniente dal Nord – Nord Ovest. Le precipitazioni saranno intorno a 0.11-0.14mm, mentre l’umidità si manterrà stabile intorno all’81%.

Mattina:

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature che aumenteranno fino a raggiungere i +14°C. Il vento si attenuerà leggermente, mantenendosi intorno ai 10-15km/h sempre proveniente dal Nord – Nord Ovest. Le precipitazioni diminuiranno notevolmente, con una probabilità residua intorno al 3% e un’umidità che si attesterà intorno al 70%.

Pomeriggio:

Nel pomeriggio, le nuvole si diraderanno leggermente, con una copertura nuvolosa che scenderà al 44-82%. Le temperature si manterranno intorno ai +15°C, con una percezione leggermente inferiore. Il vento cambierà direzione provenendo dal Nord – Nord Est e la velocità si ridurrà fino a 1.7-5.3km/h. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità che si attesterà intorno al 55%.

Sera:

Durante la serata, il cielo sarà nuovamente coperto al 100%, con temperature che si manterranno intorno ai +12°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, raggiungendo i 13-21km/h provenienti dal Sud – Sud Est. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità che si manterrà intorno al 65-69%.

In base alle previsioni del tempo, Lunedì 26 Febbraio a Reggio Calabria si prevede una giornata con alternanza di nuvole e schiarite, con temperature miti e venti moderati. Le precipitazioni saranno presenti soprattutto durante la notte, per poi diminuire durante la mattina e assenti nel pomeriggio e sera. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di vestirsi adeguatamente in base alle temperature previste.

Tutti i dati meteo di Lunedì 26 Febbraio a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +12.6° perc. +12° 0.13 mm 31 NNO max 44.7 Maestrale 81 % 1009 hPa 3 pioggia leggera +12.4° perc. +11.8° 0.14 mm 23.6 NNO max 34.3 Maestrale 82 % 1009 hPa 6 cielo coperto +11.8° perc. +11.2° prob. 32 % 16.9 NNO max 25.7 Maestrale 82 % 1010 hPa 9 cielo coperto +13.7° perc. +13° prob. 3 % 12.3 NNO max 14.4 Maestrale 69 % 1012 hPa 12 cielo coperto +14.9° perc. +14° Assenti 7.8 NNO max 9 Maestrale 61 % 1010 hPa 15 nubi sparse +15.1° perc. +14.1° Assenti 1.7 NNE max 7 Grecale 55 % 1010 hPa 18 nubi sparse +12.4° perc. +11.5° Assenti 7.4 SE max 9.9 Scirocco 70 % 1011 hPa 21 cielo coperto +12.7° perc. +11.7° Assenti 10.5 SE max 14.9 Scirocco 65 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 17:49

