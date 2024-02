Previsioni Meteo Reggio Calabria per domani Giovedì 15 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Giovedì 15 Febbraio a Reggio Calabria promettono una giornata abbastanza stabile e temperata. Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con una lieve copertura nuvolosa, mentre la temperatura oscillerà tra i 10.4°C e i 11°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, variando tra i 9.5°C e i 10.2°C. I venti soffieranno a velocità moderata da Nord – Nord Ovest, con raffiche comprese tra i 20.6km/h e i 23.3km/h. Le precipitazioni saranno assenti, e l’umidità relativa si manterrà intorno al 79%.

Nella mattina di Giovedì, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente. Le temperature saliranno dai 10.6°C iniziali fino ai 13.4°C delle ore 09:00. La percezione della temperatura sarà comunque inferiore, variando dai 9.8°C ai 12.5°C. I venti soffieranno da Nord – Nord Ovest a una velocità compresa tra i 12.1km/h e i 11.6km/h. Le precipitazioni rimarranno assenti, e l’umidità si manterrà intorno al 66%.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa in diminuzione e temperature che si assesteranno intorno ai 14.8°C. La percezione della temperatura sarà leggermente più bassa, variando dai 13.2°C ai 14.8°C. I venti soffieranno da Nord – Nord Ovest a una velocità di circa 10.4km/h. Le precipitazioni saranno assenti, e l’umidità relativa si manterrà intorno al 60%.

In serata, il cielo si presenterà sereno con qualche poche nuvole verso le ore notturne. Le temperature saranno piuttosto miti, oscillando tra i 10.4°C e i 11.5°C. La temperatura percepita si manterrà leggermente inferiore, variando tra i 9.3°C e i 10.7°C. I venti saranno deboli, con velocità comprese tra i 2km/h e i 4.7km/h provenienti da varie direzioni. Le precipitazioni rimarranno assenti, e l’umidità relativa si aggirerà intorno al 67%.

In conclusione, Giovedì 15 Febbraio a Reggio Calabria si prospetta come una giornata piacevole, con sole, poche nuvole e temperature mild. I venti saranno discreti ma non eccessivamente forti, e non sono previste precipitazioni. Ci si potrà quindi godere una giornata all’aperto senza preoccuparsi del maltempo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 10.4° perc. 9.5° Assenti 13.1 NNO max 22.4 Maestrale 76 % 1023 hPa 3 poche nuvole 10.9° perc. 10.1° Assenti 14.4 NNO max 22.7 Maestrale 79 % 1022 hPa 6 nubi sparse 10.6° perc. 9.8° Assenti 12.1 NNO max 19.4 Maestrale 82 % 1023 hPa 9 nubi sparse 13.4° perc. 12.5° Assenti 11.6 NNO max 16.6 Maestrale 66 % 1023 hPa 12 nubi sparse 14.8° perc. 14° Assenti 10.5 NNO max 14.5 Maestrale 61 % 1022 hPa 15 cielo sereno 14.1° perc. 13.2° Assenti 9.8 NNO max 13.5 Maestrale 63 % 1021 hPa 18 cielo sereno 11° perc. 10.1° Assenti 4.9 N max 7.8 Tramontana 74 % 1022 hPa 21 poche nuvole 10.5° perc. 9.4° Assenti 2 NE max 4.1 Grecale 68 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 17:50

