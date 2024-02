Previsioni Meteo Reggio Calabria per domani Domenica 11 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 11 Febbraio a Reggio Calabria indicano una giornata in cui il cielo sarà principalmente coperto, con precipitazioni previste per gran parte della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà coperto e le temperature si manterranno intorno ai 13-14°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da sud-sud-est con raffiche anche significative nelle prime ore.

Nella mattina, la pioggia diventerà più intensa con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 12-13°C. La direzione del vento varierà da sud a nord-ovest con velocità comprese tra i 3 e 8 km/h.

Durante il pomeriggio, le precipitazioni continueranno, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 13-14°C, mentre la velocità del vento aumenterà, con raffiche fino a 21km/h provenienti da nord-nord ovest.

Anche verso sera, il tempo sarà caratterizzato da piogge leggere con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi intorno ai 11-12°C. La direzione del vento sarà principalmente nord-nord ovest, con velocità intorno ai 25km/h.

In conclusione, per Domenica 11 Febbraio 2022, a Reggio Calabria, ci aspettiamo una giornata con precipitazioni e nubi, con temperature relativamente miti.

Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni del tempo e di adattare le attività pianificate in base alle condizioni meteorologiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 13.8° perc. 13.2° prob. 58 % 12.9 SSE max 28.9 Scirocco 75 % 1002 hPa 3 cielo coperto 13° perc. 12.5° prob. 11 % 11.3 SSE max 18.8 Scirocco 83 % 1001 hPa 6 pioggia leggera 12.1° perc. 11.6° 0.2 mm 8 SSE max 11.5 Scirocco 84 % 1001 hPa 9 pioggia leggera 13.2° perc. 12.5° 0.41 mm 4.4 ONO max 6.5 Maestrale 74 % 1002 hPa 12 pioggia leggera 13.4° perc. 12.8° 0.32 mm 4.7 NO max 6.9 Maestrale 73 % 1002 hPa 15 pioggia leggera 12.8° perc. 12.1° 0.6 mm 12.2 NNO max 21 Maestrale 75 % 1003 hPa 18 pioggia leggera 11.4° perc. 10.6° 0.15 mm 9.6 NO max 25.9 Maestrale 79 % 1006 hPa 21 pioggia leggera 10.8° perc. 10.1° 0.2 mm 14.4 ONO max 28.9 Maestrale 83 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 17:46

