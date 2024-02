Previsioni Meteo Ragusa per oggi Venerdì 23 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 23 Febbraio a Ragusa indicano un inizio di giornata con cielo coperto e una copertura nuvolosa che va dal 72% al 95%. La temperatura sarà compresa tra +6,5°C e +12°C, con una temperatura percepita che varierà tra +3,8°C e +11,1°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità crescente, fino a raggiungere i 30,7km/h alle ore 09:00.

Durante la mattina, il cielo resterà coperto con una probabilità di nuvole che aumenterà fino al 96%. Le temperature oscilleranno tra i +12,7°C e i +13°C, con una sensazione termica che si manterrà intorno agli +11°C. Il vento risulterà moderato, con raffiche che potranno superare i 30 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica non subirà variazioni significative, con un cielo sempre coperto e una temperatura massima intorno ai +13,2°C. La probabilità di nuvole rimarrà elevata, attestandosi intorno al 99-100%. Il vento potrà raggiungere i 35km/h provenendo da Sud – Sud Ovest.

In serata, non si osserveranno variazioni significative nelle condizioni climatiche, con un cielo coperto che continuerà a caratterizzare il panorama. Le temperature resteranno stabili attorno ai +10°C, con una leggera diminuzione durante le ore notturne. La probabilità di pioggia sarà minima, se non assente, con un’umidità che si manterrà intorno al 90-93%.

In conclusione, Venerdì 23 Febbraio a Ragusa ci aspetta una giornata caratterizzata da cielo coperto, temperature miti e vento moderato da Sud. Consultando le previsioni dettagliate per ogni fascia oraria, sarà possibile organizzare al meglio le attività in base alle condizioni meteorologiche attese.

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse +5.5° perc. +3.9° Assenti 7.4 SSO max 19.2 Libeccio 92 % 1016 hPa 8 cielo coperto +9.5° perc. +6.7° Assenti 20.8 SO max 28.2 Libeccio 81 % 1016 hPa 11 cielo coperto +13° perc. +12° Assenti 26.8 SO max 34.2 Libeccio 63 % 1015 hPa 14 cielo coperto +12.6° perc. +11.6° Assenti 27.2 SSO max 34.8 Libeccio 64 % 1013 hPa 17 cielo coperto +10.3° perc. +9.7° Assenti 20.7 SSO max 37.3 Libeccio 88 % 1014 hPa 20 cielo coperto +9.8° perc. +7.4° prob. 3 % 17.6 S max 39 Ostro 93 % 1014 hPa 23 cielo coperto +10.3° perc. +9.7° prob. 9 % 16.2 S max 36.5 Ostro 90 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:59 e tramonta alle ore 18:15

