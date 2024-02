Previsioni Meteo Ragusa per oggi Venerdì 16 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 16 Febbraio a Ragusa mostrano variazioni significative delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, ci si può aspettare un cielo in prevalenza sereno con una leggera copertura nuvolosa, temperature in crescita e venti moderati provenienti da Est – Nord Est. La temperatura massima prevista sarà di 14°C intorno alle 12:00.

Nel corso del pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà gradualmente, portando a una diminuzione delle temperature e a un aumento della velocità del vento. Nella tarda mattinata, le nubi sparse si trasformeranno in una copertura nuvolosa più consistente, con una probabilità di precipitazioni in aumento. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1022 hPa.

Durante la sera, ci si attende un progressivo aumento della copertura nuvolosa, con un cielo poi completamente coperto a partire dalle 18:00. Le temperature si manterranno intorno ai 7°C, con un leggero calo della velocità del vento proveniente da Est – Sud Est.

In conclusione, le previsioni meteo indicano un’iniziale stabilità delle condizioni atmosferiche seguita da un graduale peggioramento nel corso della giornata, con un aumento della copertura nuvolosa e una diminuzione delle temperature. Si consiglia di tenersi aggiornati sulle previsioni del tempo per Venerdì 16 Febbraio a Ragusa, in quanto le condizioni potrebbero evolversi nel corso della giornata.

Tutti i dati meteo di Venerdì 16 Febbraio a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 2.2° perc. 2.2° Assenti 4.5 ENE max 4.8 Grecale 83 % 1021 hPa 8 nubi sparse 8.6° perc. 8.6° Assenti 4.2 SE max 4.6 Scirocco 59 % 1022 hPa 11 nubi sparse 13.7° perc. 12.3° Assenti 8.9 S max 6.9 Ostro 47 % 1022 hPa 14 nubi sparse 13.3° perc. 12.1° Assenti 11.2 SSO max 8.1 Libeccio 54 % 1020 hPa 17 nubi sparse 7.8° perc. 7.8° Assenti 3.5 S max 4.6 Ostro 80 % 1022 hPa 20 cielo coperto 7.2° perc. 7.2° Assenti 3.7 ESE max 4.6 Scirocco 82 % 1023 hPa 23 cielo coperto 7.2° perc. 6.4° Assenti 5.5 ESE max 6.2 Scirocco 83 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 17:57

