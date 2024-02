Previsioni Meteo Ragusa per oggi Mercoledì 7 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Mercoledì 7 Febbraio a Ragusa indicano una giornata con cielo in prevalenza coperto, anche se nel corso del pomeriggio si potrebbero verificare delle schiarite. Le temperature saranno comprese tra i 2.5°C e i 14.2°C. L’umidità si manterrà intorno al 100% durante la notte, per poi diminuire gradualmente nel corso della giornata.

Durante la notte, ci si aspetta cielo coperto con temperature comprese tra i 2.5°C e i 3.7°C. L’umidità si attesterà intorno al 70% con velocità del vento variabili tra i 4.9km/h e i 6.2km/h provenienti da Ovest – Nord Ovest.

Al risveglio, mantenendo la copertura nuvolosa al 100%, le temperature saliranno a 7.3°C, con una percezione di freddo leggermente inferiore pari a 6.1°C. Nel frattempo, la velocità del vento crescerà, raggiungendo i 18.3km/h provenienti da Ovest – Sud Ovest.

Nel corso della mattina, il cielo continuerà a essere coperto al 100%, con le temperature in costante aumento fino a raggiungere i 14.2°C intorno alle 11:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 26.7km/h provenienti da Ovest – Sud Ovest.

Nel pomeriggio, si potrà notare una lieve diminuzione della copertura nuvolosa, la quale si attesterà intorno al 96% alle 15:00, con la temperatura che calerà fino a 10.4°C. Anche la velocità del vento diminuirà notevolmente, arrivando a 7.8km/h verso le 16:00.

In serata, il cielo si libererà dalle nuvole, regalando una copertura del cielo al 0% fino alle 22:00. Le temperature si manterranno attorno agli 8°C, con venti che potranno raggiungere i 20.8km/h sempre da Ovest – Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mercoledì 7 Febbraio a Ragusa suggeriscono una giornata prevalentemente nuvolosa, ma con tendenza a schiarite nel corso del pomeriggio e serata. Le temperature massime si attesteranno sui 14°C, mentre le minime si manterranno intorno ai 3-4°C. Speriamo che queste previsioni ti aiutino a pianificare le tue attività di domani!

Tutti i dati meteo di Mercoledì 7 Febbraio a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto 3.7° perc. 2.7° Assenti 4.9 ONO max 6.6 Maestrale 66 % 1021 hPa 8 cielo coperto 10.5° perc. 9.1° Assenti 8.6 OSO max 18.3 Libeccio 60 % 1020 hPa 11 cielo coperto 14.2° perc. 13.1° Assenti 16.1 OSO max 26.2 Libeccio 58 % 1019 hPa 14 cielo coperto 13.2° perc. 12.2° Assenti 15.7 SO max 21.3 Libeccio 62 % 1016 hPa 17 nubi sparse 8.2° perc. 6.6° Assenti 9.9 ONO max 11.4 Maestrale 89 % 1016 hPa 20 cielo sereno 8° perc. 5.7° Assenti 13.1 ONO max 20.8 Maestrale 89 % 1016 hPa 23 nubi sparse 8° perc. 4.9° Assenti 19.7 ONO max 44 Maestrale 93 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 17:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.