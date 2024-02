Previsioni Meteo Ragusa per oggi Lunedì 19 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo a Ragusa per Lunedì 19 Febbraio indicano un certo grado di incertezza dovuto alla variabilità delle condizioni meteorologiche durante la giornata.

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, ci aspettiamo cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa variabile e temperature comprese tra 2.5°C e 3.2°C. La percezione della temperatura sarà più fredda di alcuni gradi a causa della presenza di vento leggero proveniente da ovest-nord ovest con velocità comprese tra 6.2km/h e 8.2km/h. Le precipitazioni saranno assenti, ma l’umidità sarà vicina al 100%.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo sarà nuvoloso con copertura variabile che arriverà al 100% dalle 09:00. Le temperature aumenteranno da 4°C a 13.6°C e la percezione della temperatura sarà leggermente superiore. Il vento proveniente da ovest sarà moderato con raffiche che aumenteranno da 8.1km/h a 20.6km/h. Non ci saranno precipitazioni, ma l’umidità diminuirà gradualmente fino al 52%.

Nel primo pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo coperto con una percentuale di nuvole compresa tra il 95% e il 99% continuerà a influenzare le condizioni meteorologiche. Le temperature rimarranno stabili intorno ai 13.6°C con una percezione di freddo leggermente più accentuata. Il vento dall’ovest soffierà con una certa intensità, raggiungendo raffiche fino a 27.4km/h. L’umidità subirà un lieve incremento fino all’88%.

Nella sera e notte iniziale, le condizioni rimarranno simili con prevalenza di cielo coperto, temperature variabili tra 8.1°C e 13.6°C, e venti che però tenderanno a diminuire, con intensità intorno ai 10km/h.

In conclusione, Lunedì 19 Febbraio a Ragusa sarà caratterizzato da un cielo predominantemente coperto con un aumento della nuvolosità durante la mattinata. Le temperature non subiranno variazioni significative, ma saranno accompagnate da venti moderati. Le precipitazioni dovrebbero essere assenti, ma l’umidità sarà elevata. Si consiglia di tenere d’occhio queste previsioni e di prepararsi di conseguenza per affrontare la giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 3.2° perc. 1.6° Assenti 6.2 ONO max 8.2 Maestrale 98 % 1026 hPa 8 nubi sparse 8.8° perc. 7.6° Assenti 7.9 ONO max 9.8 Maestrale 77 % 1026 hPa 11 cielo coperto 13.6° perc. 12.4° Assenti 15.9 O max 17.7 Ponente 52 % 1025 hPa 14 cielo coperto 13.1° perc. 12.3° Assenti 22.4 O max 24.2 Ponente 71 % 1023 hPa 17 cielo coperto 9.6° perc. 7.4° Assenti 15.6 O max 28.8 Ponente 93 % 1022 hPa 20 cielo coperto 8.4° perc. 6.3° Assenti 12.8 ONO max 27.7 Maestrale 94 % 1022 hPa 23 cielo coperto 8.1° perc. 7° Assenti 6.8 ONO max 10 Maestrale 95 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 18:00

