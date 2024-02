Previsioni Meteo Ragusa per oggi Lunedì 12 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Lunedì 12 Febbraio a Ragusa promettono una giornata con variazioni climatiche significative.

Durante la notte, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa che diminuirà gradualmente, e le temperature si aggireranno attorno ai 7°C, ma avvertiremo una temperatura percepita di circa 4°C a causa di una velocità del vento che raggiungerà i 21.1km/h, provenienti da Ovest – Nord Ovest. C’è una probabilità del 26% di precipitazioni e l’umidità sarà intorno all’87%.

Al sorgere del sole, la mattina inizierà con nubi sparse che andranno gradualmente a dissolversi, lasciando spazio a un cielo con poche nuvole. Le prime ore della mattinata avranno una copertura nuvolosa intorno al 46%, con temperature che raggiungeranno i 10°C. La velocità del vento si manterrà costante intorno ai 30km/h, con raffiche anche superiori ai 40km/h. L’umidità diminuirà leggermente arrivando al 69% e la pressione atmosferica si attesterà su 1011hPa.

Nel corso del pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno con sole splendente. Vi saranno variazioni nella copertura nuvolosa, con un picco al 36%, e le temperature oscilleranno tra gli 11°C e i 9°C. Il vento, proveniente da Ovest, avrà una velocità intorno ai 30km/h con raffiche che potranno superare i 35km/h. L’umidità partirà dal 57% per aumentare fino al 74% con la pressione atmosferica attesa a 1010hPa.

In serata, il cielo si presenterà parzialmente coperto con una copertura nuvolosa in aumento, raggiungendo il 99%. Le temperature si manterranno attorno ai 7°C e il vento avrà una velocità di circa 15km/h, proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si attesterà all’87% e la pressione atmosferica si manterrà invariata sui 1011hPa.

In conclusione, Lunedì 12 Febbraio a Ragusa avrà un andamento meteorologico vario, caratterizzato da una diminuzione delle nuvole e un aumento delle temperature durante la mattina, seguito da un pomeriggio soleggiato e ventoso, per poi concludersi con una serata in cui le nuvole prenderanno il sopravvento. Tieni presente queste previsioni e preparati di conseguenza per affrontare tutte le sfaccettature del tempo durante la giornata.

Tutti i dati meteo di Lunedì 12 Febbraio a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 7.2° perc. 3.9° prob. 29 % 20 O max 42.2 Ponente 88 % 1009 hPa 8 poche nuvole 8.5° perc. 4.9° prob. 9 % 26.4 ONO max 41.8 Maestrale 79 % 1011 hPa 11 cielo sereno 11.7° perc. 10.4° prob. 1 % 32.3 ONO max 40.3 Maestrale 55 % 1010 hPa 14 cielo sereno 11.5° perc. 10.3° Assenti 33.6 O max 39 Ponente 61 % 1009 hPa 17 nubi sparse 7.9° perc. 4.6° Assenti 21.6 O max 38.3 Ponente 80 % 1011 hPa 20 cielo coperto 6.7° perc. 4° Assenti 13.4 ONO max 30 Maestrale 88 % 1012 hPa 23 cielo coperto 7.3° perc. 5.5° Assenti 9.4 ONO max 19.9 Maestrale 87 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 17:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.