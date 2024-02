Previsioni Meteo Ragusa per Martedì 6 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Martedì 6 Febbraio a Ragusa promettono una giornata stabile e con condizioni meteorologiche piacevoli. Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature comprese tra 1.5°C e 5.8°C e con venti leggeri provenienti da Nord Ovest, accompagnati da una leggera umidità.

Nella mattina, le condizioni resteranno favorevoli, con un cielo da sereno a leggermente nuvoloso e temperature in aumento fino a 15.7°C. I venti resteranno lievi, provenienti principalmente da Ovest – Nord Ovest, accompagnati da un’umidità che si manterrà intorno al 37%.

Nel corso del pomeriggio le temperature raggiungeranno il massimo, attestandosi attorno ai 15.8°C, mantenendo comunque un clima piacevole. Nubi sparse potrebbero comparire sul cielo mantenendo la copertura nuvolosa intorno al 3%, senza tuttavia influenzare significativamente le condizioni atmosferiche.

Anche in serata il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con temperature che si manterranno piacevoli, intorno ai 8°C. Il vento sarà sempre leggero, influenzato da una direzione costante, Ovest – Nord Ovest.

Complessivamente, la giornata si prospetta tranquilla e piacevole dal punto di vista meteorologico, con temperature moderatamente fredde nella prima parte della giornata, per poi diventare più miti nel corso delle ore. Non sono previste precipitazioni significative e il cielo sarà in prevalenza sereno o leggermente nuvoloso, regalando una giornata ideale per svolgere varie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 6 Febbraio a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 2.6° perc. 1.3° Assenti 5.2 ONO max 6.4 Maestrale 80 % 1026 hPa 8 cielo sereno 9.8° perc. 9° Assenti 6.9 ONO max 9.2 Maestrale 52 % 1026 hPa 11 cielo sereno 15.7° perc. 14.3° Assenti 13.4 O max 21.2 Ponente 37 % 1026 hPa 14 cielo sereno 14.8° perc. 13.6° Assenti 14.5 O max 25.2 Ponente 47 % 1024 hPa 17 cielo sereno 8.5° perc. 7° Assenti 9 ONO max 12 Maestrale 86 % 1024 hPa 20 poche nuvole 8° perc. 6.6° Assenti 8 ONO max 10.8 Maestrale 78 % 1025 hPa 23 nubi sparse 8° perc. 6.6° Assenti 8.5 ONO max 10.3 Maestrale 67 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 17:47

