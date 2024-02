Previsioni Meteo Ragusa per domani Venerdì 23 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 23 Febbraio a Ragusa indicano che la notte sarà caratterizzata da condizioni generalmente soleggiate, con una leggera copertura nuvolosa nell’aria. Le temperature oscilleranno tra i 5.3°C e i 6°C, con una percezione di freddo simile alla temperatura effettiva. I venti soffieranno con una leggera velocità di circa 3-4 km/h, provenienti prevalentemente dall’Ovest – Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni significative, ma l’umidità relativa rimarrà elevata, intorno al 95%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno a 1017hPa.

Nel corso della mattina, ci aspettiamo un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il picco al termine di questa fascia oraria, con una percentuale vicina al 90%. Le temperature saliranno fino a toccare gli 11.8°C, ma la percezione di freddo sarà leggermente inferiore, attorno ai 10.9°C. I venti aumenteranno d’intensità, con raffiche che potrebbero superare i 30 km/h. Nonostante ciò, le precipitazioni continueranno a rimanere assenti, e l’umidità si attesterà su valori intorno al 70-80%, mentre la pressione atmosferica si manterrà costante.

Durante il pomeriggio, le condizioni meteorologiche vedranno una lieve attenuazione della copertura nuvolosa, con una percentuale che oscillerà intorno al 70-80%. Le temperature si manterranno attorno ai 12.8°C, con una percezione di freddo di circa 11.9°C. I venti rallenteranno leggermente ma resteranno significativi, con raffiche che potranno superare i 30 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, mentre l’umidità potrà variare tra il 60% e il 80%, con un valore di pressione atmosferica in lieve diminuzione.

In serata, ci aspettiamo una copertura nuvolosa accentuata, toccando il 100% di copertura al termine di questa fascia oraria. Le temperature si manterranno intorno ai 9°C, con una percezione di freddo leggermente superiore, attorno ai 7.7°C. I venti si manterranno costanti, provenienti principalmente dal Sud, e la probabilità di precipitazioni, seppur bassa, potrebbe presentarsi. L’umidità relativa sarà elevata, intorno al 95%, e la pressione atmosferica si attesterà su valori intorno a 1015hPa.

In conclusione, le previsioni indicano una giornata caratterizzata da una copertura nuvolosa variabile, con temperature che si manterranno in linea con la stagione invernale e venti moderati. Non sono attese precipitazioni significative, ma si consiglia comunque di prestare attenzione all’evoluzione delle condizioni atmosferiche durante la giornata.

Tutti i dati meteo di Venerdì 23 Febbraio a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole 5.4° perc. 5.4° Assenti 3.2 ONO max 4.5 Maestrale 89 % 1019 hPa 3 nubi sparse 5.4° perc. 5.4° Assenti 3 SSO max 5.6 Libeccio 93 % 1018 hPa 6 nubi sparse 8° perc. 6.4° Assenti 9.3 SO max 24.1 Libeccio 93 % 1017 hPa 9 nubi sparse 11.8° perc. 10.9° Assenti 23.4 SO max 30.7 Libeccio 71 % 1016 hPa 12 cielo coperto 12.8° perc. 11.8° Assenti 27.9 SO max 36.1 Libeccio 62 % 1015 hPa 15 nubi sparse 11.7° perc. 10.7° Assenti 26.2 SO max 37.2 Libeccio 69 % 1014 hPa 18 nubi sparse 9.1° perc. 6.7° Assenti 15.4 SSO max 34.9 Libeccio 95 % 1015 hPa 21 cielo coperto 9° perc. 7.4° prob. 7 % 10.3 S max 26.6 Ostro 95 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 18:02

