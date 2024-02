Previsioni Meteo Ragusa per domani Venerdì 16 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 16 Febbraio a Ragusa promettono una giornata variabile, con cambiamenti nelle condizioni del tempo proprio durante il giorno.

Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera presenza di nuvole, la temperatura oscillerà intorno ai 5.7°C, e la percezione della temperatura sarà di 5°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est con una velocità di 4.9km/h.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto con nuvole sparse. La temperatura salirà gradualmente fino a raggiungere i 11.6°C verso le 09:00, mentre la percezione sarà di 10.1°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est con intensità di 6.8km/h.

Il pomeriggio si presenterà prevalentemente nuvoloso, con la temperatura che si manterrà attorno ai 13.6°C. La percezione della temperatura sarà di 12.3°C, con venti provenienti da Sud con una velocità di 8.7km/h.

Anche la sera sarà caratterizzata da nuvolosità e temperature attorno ai 7.1°C. La percezione della temperatura oscillerà attorno ai 7.1°C. Il vento soffierà da Est con una velocità di 4.7km/h.

Le previsioni del tempo per Venerdì 16 Febbraio a Ragusa suggeriscono una giornata all’insegna della variabilità, con nuvole e schiarite in alternanza. È consigliabile indossare abbigliamento adeguato alle condizioni climatiche previste per la giornata.

Tutti i dati meteo di Venerdì 16 Febbraio a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 5.7° perc. 5° Assenti 4.9 ENE max 5.3 Grecale 71 % 1023 hPa 3 poche nuvole 5.4° perc. 5.4° Assenti 2.4 ENE max 3.4 Grecale 66 % 1022 hPa 6 nubi sparse 5.7° perc. 5.7° Assenti 3.2 E max 3.7 Levante 61 % 1023 hPa 9 cielo coperto 11.6° perc. 10.1° Assenti 6.6 SSE max 6.8 Scirocco 49 % 1023 hPa 12 cielo coperto 13.6° perc. 12.3° Assenti 11.6 S max 8.7 Ostro 50 % 1022 hPa 15 cielo coperto 11.8° perc. 10.6° Assenti 11.4 S max 10.4 Ostro 62 % 1021 hPa 18 cielo coperto 7.5° perc. 7.5° Assenti 4.2 SE max 5 Scirocco 83 % 1023 hPa 21 cielo coperto 6.9° perc. 6.9° Assenti 3.9 E max 4.5 Levante 81 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 17:56

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.