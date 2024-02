Previsioni Meteo Ragusa per domani Mercoledì 14 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 14 Febbraio a Ragusa mostrano condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. Durante la notte, le temperature si manterranno tra i 5.6°C e i 6°C, con una leggera variabilità della velocità del vento che si aggirerà intorno ai 15 km/h, proveniente da direzione Nord – Nord Ovest. La copertura nuvolosa sarà inferiore al 1% e le precipitazioni assenti. L’umidità si manterrà stabile intorno all’80%, mentre la pressione atmosferica registrerà un valore di 1018hPa.

Nel corso della mattinata, le temperature aumenteranno gradualmente, con valori che raggiungeranno i 13.7°C intorno alle ore 12:00. La velocità del vento si manterrà abbastanza costante, con raffiche fino a 40.9km/h. La copertura nuvolosa varierà tra lo 0% e il 3%, mentre le precipitazioni continueranno ad essere assenti. L’umidità diminuirà fino al 31% intorno a mezzogiorno, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1020hPa.

Nel pomeriggio le condizioni rimarranno sostanzialmente invariate, con temperature massime intorno ai 13.5°C e una leggera diminuzione della velocità del vento, che si manterrà comunque sui 25-30km/h. La copertura nuvolosa sarà al di sotto del 5%, con precipitazioni assenti e un’umidità che si manterrà intorno al 35%. La pressione atmosferica si attesterà sui 1020hPa.

In serata, le temperature caleranno lievemente fino a raggiungere i 5°C intorno alle 23:00. Il vento avrà una velocità compresa tra gli 8km/h e 14km/h, proveniente da direzione Nord Est, con una copertura nuvolosa inferiore al 5% e nessuna precipitazione. L’umidità si manterrà attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica mostrerà un valore di 1023hPa.

In conclusione, Mercoledì 14 Febbraio a Ragusa si potrà godere di una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo saranno ideali per svolgere attività all’aperto e godersi una piacevole giornata in questa splendida località.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 5.6° perc. 3° Assenti 12.6 N max 29.4 Tramontana 80 % 1018 hPa 3 cielo sereno 6° perc. 2.9° Assenti 15.1 NNO max 34.3 Maestrale 79 % 1018 hPa 6 cielo sereno 5.8° perc. 2.4° Assenti 17.7 NNO max 42.4 Maestrale 78 % 1019 hPa 9 cielo sereno 11.3° perc. 9.8° Assenti 26.8 N max 35.1 Tramontana 47 % 1021 hPa 12 cielo sereno 13.7° perc. 12° Assenti 28.4 N max 33.1 Tramontana 31 % 1020 hPa 15 cielo sereno 12.3° perc. 10.7° Assenti 19.8 NNO max 28.5 Maestrale 41 % 1020 hPa 18 cielo sereno 5.9° perc. 3.7° Assenti 10.3 NNE max 13.6 Grecale 62 % 1022 hPa 21 cielo sereno 5° perc. 2.8° Assenti 9.6 NE max 10 Grecale 69 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 17:54

