Previsioni Meteo Ragusa per domani Lunedì 19 Febbraio

Le previsioni del tempo per Lunedì 19 Febbraio a Ragusa indicano un’iniziale copertura nuvolosa limitata, con temperature che oscilleranno attorno ai 6-7°C nelle prime ore della notte. Il vento soffierà ad una velocità di circa 6-9 km/h provenendo da direzione Ovest – Nord Ovest, con un’umidità intorno al 90%.

Nel corso delle prime ore del mattino, si prevede una leggera aumento della copertura nuvolosa, con una temperatura che si attesterà intorno ai 6-8°C e una diminuzione leggera dell’umidità.

In seguito, nel corso della mattinata, si assisterà ad un aumento della copertura nuvolosa, con un cielo che si andrà via via coprendo. La temperatura salirà gradualmente, attestandosi intorno ai 10-13°C, con un vento che si intensificherà fino a raggiungere i 13-16 km/h.

Nel pomeriggio, la previsioni meteo indicano un cielo nuvoloso con la temperatura massima di 13.8°C e un vento proveniente da Ovest, con raffiche fino a 24.7km/h e un’umidità al 66%.

Durante la sera, il cielo si manterrà coperto con temperature intorno ai 8-9°C, un vento che soffierà ad una velocità di circa 10-14 km/h e un’umidità che oscillerà intorno al 87-92%.

La leggera copertura nuvolosa che caratterizzerà la nottata si manterrà costante, con temperature che si manterranno intorno ai 8°C, venti deboli e un’umidità che arriverà al 88%.

In linea generale, le condizioni meteo per Ragusa ad inizio settimana saranno caratterizzate da copertura nuvolosa e venti moderati provenienti da direzione Ovest – Nord Ovest, con temperature in aumento dal primo mattino fino al primo pomeriggio, per poi diminuire gradualmente nelle ore serali e notturne.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Febbraio a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 6.9° perc. 5.9° Assenti 6.2 ONO max 8.4 Maestrale 92 % 1028 hPa 3 poche nuvole 6.5° perc. 5.2° Assenti 6.8 ONO max 8.9 Maestrale 91 % 1026 hPa 6 poche nuvole 6.2° perc. 5.1° Assenti 5.8 ONO max 7.9 Maestrale 90 % 1026 hPa 9 nubi sparse 12° perc. 11° Assenti 10.9 O max 13.6 Ponente 64 % 1026 hPa 12 nubi sparse 13.8° perc. 12.8° Assenti 19.8 O max 21.6 Ponente 57 % 1024 hPa 15 nubi sparse 11.6° perc. 11° Assenti 22.2 O max 27.5 Ponente 83 % 1022 hPa 18 cielo coperto 9.3° perc. 7.3° Assenti 13.5 O max 26.8 Ponente 92 % 1022 hPa 21 cielo coperto 9° perc. 7.3° Assenti 10.9 ONO max 15.6 Maestrale 88 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 17:59

