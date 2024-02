Previsioni Meteo Ragusa per domani Giovedì 8 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 8 Febbraio a Ragusa indicano condizioni generalmente stabili durante la notte, con nubi sparse e copertura nuvolosa che varia tra il 32% e il 50%. Le temperature notturne si aggireranno intorno ai 8 gradi Celsius, con una leggera diminuzione della percezione a causa di venti occidentali che soffieranno tra i 22 e i 35 chilometri all’ora.

Al sorgere del sole, durante la mattina, la copertura nuvolosa diminuirà ulteriormente, con il cielo che passerà da nubi sparse a poche nuvole. Le temperature saliranno gradualmente, arrivando a toccare i 13 gradi Celsius verso mezzogiorno. I venti occidentali si manterranno costanti, con raffiche fino a 29.5 chilometri all’ora. L’umidità si aggirerà intorno al 70%, ma non sono previste precipitazioni.

Nel corso del pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno, con copertura nuvolosa bassissima o assente. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 13-14 gradi Celsius, ma la percezione potrebbe essere leggermente inferiore a causa del vento. Si prevede una lieve crescita della pressione atmosferica.

Durante la sera, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non sono previste precipitazioni. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 9-10 gradi Celsius, con venti occidentali che raggiungeranno raffiche fino a 36.3 chilometri all’ora. L’umidità si manterrà elevata intorno al 95-96%.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 8 Febbraio a Ragusa mostrano un’andamento stabile del tempo, con cielo prevalentemente sereno durante il giorno e lieve aumento della nuvolosità in serata. Le temperature oscilleranno tra i 7 e i 14 gradi Celsius, con leggera percezione di freddo dovuta ai venti occidentali. Tuttavia, non sono previste precipitazioni significative.

Tutti i dati meteo di Giovedì 8 Febbraio a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 8.2° perc. 4.9° Assenti 22.6 ONO max 45.7 Maestrale 95 % 1016 hPa 3 nubi sparse 8.2° perc. 4.9° Assenti 22.2 ONO max 42.4 Maestrale 95 % 1015 hPa 6 nubi sparse 7.3° perc. 4.6° Assenti 14.7 ONO max 28.6 Maestrale 94 % 1016 hPa 9 nubi sparse 11.7° perc. 10.8° Assenti 14.8 ONO max 24.8 Maestrale 69 % 1017 hPa 12 poche nuvole 13.9° perc. 12.9° Assenti 23.5 O max 29.5 Ponente 58 % 1016 hPa 15 cielo sereno 12.1° perc. 11.4° Assenti 22.6 O max 33.8 Ponente 77 % 1015 hPa 18 poche nuvole 9.5° perc. 7.4° Assenti 14.7 O max 29.9 Ponente 95 % 1016 hPa 21 nubi sparse 9.5° perc. 7.2° Assenti 15.8 O max 31.3 Ponente 93 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 17:48

