Previsioni Meteo Ragusa per domani Domenica 18 Febbraio

Le previsioni meteo per Domenica 18 Febbraio a Ragusa indicano un cielo generalmente sereno per la maggior parte della giornata, con solo alcune leggere nuvole nel pomeriggio. La temperatura massima si attesterà intorno ai 14.3°C intorno a mezzogiorno, mentre la minima sarà di circa 5.9°C durante la notte.

Durante la notte, la situazione si manterrà stabile con un cielo sereno e temperature che oscillano intorno ai 6.9°C alla mezzanotte.

Nella mattina di Domenica, il cielo rimarrà sereno con temperature in lieve aumento, raggiungendo i 12.2°C intorno alle 9:00 del mattino.

Nel pomeriggio, è previsto un aumento della copertura nuvolosa, seppur limitato, con temperature che si manterranno piacevoli, non superando i 14.1°C.

Infine, durante la sera, il cielo tornerà a essere sereno con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 7°C.

In generale, Domenica 18 Febbraio a Ragusa si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli, ideale per poter godere di un clima piacevole e stabile per svolgere varie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Febbraio a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 6.6° perc. 5.2° Assenti 7.3 NE max 7 Grecale 88 % 1028 hPa 3 cielo sereno 6.2° perc. 5° Assenti 6.4 ENE max 6.6 Grecale 85 % 1028 hPa 6 cielo sereno 5.9° perc. 4.5° Assenti 7 NE max 7.1 Grecale 75 % 1029 hPa 9 cielo sereno 12.2° perc. 10.9° Assenti 2.2 S max 4.2 Ostro 53 % 1030 hPa 12 cielo sereno 14.3° perc. 13.1° Assenti 9.6 OSO max 8.2 Libeccio 52 % 1029 hPa 15 poche nuvole 12.2° perc. 11.1° Assenti 13 O max 13 Ponente 62 % 1028 hPa 18 cielo sereno 6.8° perc. 5.8° Assenti 6.2 ONO max 7.5 Maestrale 89 % 1029 hPa 21 cielo sereno 7° perc. 6.1° Assenti 5.9 ONO max 7.8 Maestrale 93 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 17:57

