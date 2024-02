Previsioni Meteo Palermo per oggi Sabato 17 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Sabato 17 Febbraio a Palermo indicano un’andamento climatico abbastanza stabile nel corso della giornata. A partire dalla mattina, il cielo sarà coperto da poche nuvole e la temperatura si aggirerà intorno ai 10°C. L’umidità sarà moderata, attestandosi intorno al 75%. Nel corso della mattinata, non sono previste precipitazioni, e il vento soffierà a una velocità di circa 5km/h provenendo da sud.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, scendendo intorno al 30%. Le temperature saliranno lievemente, attestandosi intorno ai 15°C, e l’umidità si manterrà intorno al 50%. Il vento, proveniente soprattutto da nord, raggiungerà una velocità massima di circa 6km/h. Anche in questo periodo della giornata, le precipitazioni sono previste come assenti.

Nella fascia serale, il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa intorno al 8%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 7-8°C. Non ci saranno precipitazioni e il vento soffierà a una velocità compresa tra 2 e 3 km/h, provenendo principalmente da ovest.

Nelle prime ore della notte, non si osserveranno significative variazioni rispetto alla serata, con cielo sereno, vento leggero e temperatura intorno ai 7°C. La pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1028-1029hPa.

In sintesi, per Sabato 17 Febbraio a Palermo, ci aspettiamo una giornata con prevalenza di cielo coperto al mattino, seguita da nubi sparse nel pomeriggio e da cielo sereno in serata. Le temperature si manterranno abbastanza miti, con valori compresi tra 7 e 15°C, e la presenza del vento sarà sostanzialmente lieve. Non sono previste precipitazioni significative.

Le previsioni meteo, anche se soggette a possibili variazioni, suggeriscono un sabato piuttosto gradevole dal punto di vista meteorologico a Palermo.

Tutti i dati meteo di Sabato 17 Febbraio a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto 9.2° perc. 8.5° Assenti 6.1 S max 6.4 Ostro 79 % 1023 hPa 8 nubi sparse 10.7° perc. 9.5° Assenti 4.8 S max 5 Ostro 65 % 1024 hPa 11 nubi sparse 14.7° perc. 13.5° Assenti 2.3 ENE max 3.7 Grecale 49 % 1024 hPa 14 poche nuvole 15.1° perc. 14° Assenti 3 NNE max 3.9 Grecale 51 % 1024 hPa 17 nubi sparse 8.8° perc. 8.8° Assenti 3 NNO max 4.3 Maestrale 83 % 1026 hPa 20 cielo sereno 7.4° perc. 7.4° Assenti 2.7 SSO max 3.2 Libeccio 85 % 1028 hPa 23 cielo sereno 7° perc. 7° Assenti 2.1 OSO max 3.5 Libeccio 84 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 18:01

