Previsioni Meteo Palermo per oggi Mercoledì 14 Febbraio

Le previsioni del tempo a Palermo per Mercoledì 14 Febbraio sono particolarmente rassicuranti, caratterizzate da condizioni stabili e un clima mite.

Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. La temperatura si manterrà costantemente intorno ai 5-6°C, e i venti leggeri proverranno da nord con una velocità variabile tra i 7 e i 10 km/h. Si prevede che l’umidità sarà alta, intorno al 95-97%, e le precipitazioni saranno assenti. La pressione atmosferica si manterrà costante intorno ai 1024hPa.

Proseguendo verso la mattina, il cielo rimarrà sereno con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature aumenteranno leggermente, raggiungendo i 9-10°C, e i venti provenienti da nord si intensificheranno, raggiungendo velocità tra i 10 e i 15 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, intorno al 1-7%, e l’umidità si attesterà attorno al 85-89%. La pressione atmosferica rimarrà stabile sui 1024hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà sereno e limpido, le temperature si manterranno miti, intorno ai 11-12°C, e il vento da nord sarà moderato con velocità tra i 13 e i 15 km/h. Non ci saranno precipitazioni, l’umidità si attesterà attorno al 49-55%, e la pressione atmosferica si manterrà costante sui 1021-1022hPa.

Infine, all’inizio della sera, le condizioni meteo saranno del tutto simili a quelle della giornata, con cielo sereno, temperature intorno ai 5-6°C e venti moderati da nord. L’umidità rimarrà alta, intorno al 94-96%, e le precipitazioni saranno assenti. La pressione atmosferica si manterrà costante sui 1024hPa.

In sintesi, le previsioni del tempo per Mercoledì 14 Febbraio a Palermo indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature miti. I venti da nord saranno moderati, e non sono previste precipitazioni di rilievo. Sarà una giornata ideale per godersi il clima gradevole durante la festa degli innamorati.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 14 Febbraio a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 8.7° perc. 6.4° prob. 16 % 14.4 N max 24.6 Tramontana 85 % 1020 hPa 8 poche nuvole 9.3° perc. 7.2° Assenti 13.9 N max 32.4 Tramontana 73 % 1022 hPa 11 cielo sereno 12.1° perc. 10.7° Assenti 15.3 N max 26.8 Tramontana 51 % 1022 hPa 14 cielo sereno 11.8° perc. 10.4° Assenti 15 N max 22.7 Tramontana 51 % 1022 hPa 17 cielo sereno 6.1° perc. 4.1° Assenti 9.4 N max 9.4 Tramontana 81 % 1023 hPa 20 cielo sereno 5° perc. 3° Assenti 8.6 NNO max 9.2 Maestrale 92 % 1025 hPa 23 poche nuvole 6° perc. 4.4° Assenti 7.8 N max 10.7 Tramontana 95 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 17:59

