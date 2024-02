Previsioni Meteo Palermo per Martedì 6 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per martedì 6 Febbraio a Palermo si presentano con una situazione generalmente stabile e piuttosto mite. Durante la notte, ci si aspetta un cielo sereno con una copertura nuvolosa che si attesta intorno al 3%. Le temperature oscilleranno tra i 9.2°C e i 9°C con una percezione di caldo equivalente.

All’alba, la situazione meteo non subirà significativi cambiamenti, con un cielo ancora sereno e una leggera crescita della copertura nuvolosa che raggiungerà il 4%. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, attestandosi tra gli 8.8°C e i 9.5°C.

Man mano che il mattino avanza, il cielo resterà invariato con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 2% e il 4%. Le temperature tenderanno ad aumentare gradualmente, raggiungendo i 12.6°C verso le ore 8:00 e i 15.7°C alle 09:00, con una leggera percezione di caldo inferiore.

Nel corso del pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con una minima crescita della copertura nuvolosa che si attesterà tra il 6% e il 7%. Le temperature massime del giorno saranno registrate attorno alle 13:00, con valori di circa 18.3°C e una percezione di caldo intorno ai 17.1°C.

Con l’arrivo della sera, si registrerà un aumento della copertura nuvolosa, con la presenza di nubi sparse che potrebbero raggiungere il 65-68% di copertura. Le temperature notturne si manterranno intorno ai 9.5°C, con una percezione di freddo leggermente inferiore.

Per concludere, le previsioni meteo per martedì 6 Febbraio a Palermo mostrano un’andamento stabile e mite, con un leggero aumento della copertura nuvolosa solo nel corso della serata. Le temperature si manterranno comunque in valori piacevoli e si prevede l’assenza di precipitazioni significative.

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 9° perc. 9° Assenti 4.1 O max 6 Ponente 41 % 1027 hPa 8 cielo sereno 12.6° perc. 11° Assenti 3.1 O max 5 Ponente 43 % 1026 hPa 11 cielo sereno 18.2° perc. 16.9° Assenti 5.4 ONO max 8.7 Maestrale 32 % 1025 hPa 14 cielo sereno 17.8° perc. 16.6° Assenti 7 ONO max 10.3 Maestrale 37 % 1024 hPa 17 poche nuvole 10.4° perc. 9.1° Assenti 3.9 O max 5.1 Ponente 62 % 1024 hPa 20 nubi sparse 9.6° perc. 9° Assenti 6.1 SO max 6.4 Libeccio 42 % 1024 hPa 23 nubi sparse 9.9° perc. 9.1° Assenti 7.2 SO max 7.2 Libeccio 34 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 17:50

