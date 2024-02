Previsioni Meteo Palermo per domani Mercoledì 14 Febbraio

StrettoWeb

La previsione meteo per Mercoledì 14 Febbraio a Palermo si presenta piuttosto stabile e tranquilla. Durante la notte, si prevedono nubi sparse con una percentuale di copertura nuvolosa in crescita dal 46% al 79% tra le 00:00 e le 04:00, e temperature comprese tra i 7.1°C e gli 8.1°C. Il vento soffierà da nord con una velocità compresa tra i 11.6km/h e i 24.4km/h, con raffiche di vento che potranno raggiungere i 20.2km/h e 24.4km/h.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa inferiore al 10%. Le temperature saranno in aumento, partendo da 5.9°C alle 06:00 fino a raggiungere i 12°C a mezzogiorno. Il vento da nord sarà moderato, con velocità tra i 10.2km/h e i 16.8km/h, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1022hPa-1023hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni resteranno stabili, con cielo sereno e una copertura nuvolosa che non supererà il 5%. Le temperature si manterranno intorno agli 11-12°C, con un vento moderato proveniente da nord con velocità tra i 13.2km/h e i 16.4km/h. L’umidità sarà inferiore al 55% e la pressione atmosferica si manterrà costante attorno ai 1022hPa.

Nella sera, il cielo si presenterà nuovamente con poche nuvole, con una lieve aumento della copertura nuvolosa che non supererà il 27%. Le temperature si manterranno tra i 5.5°C e i 7°C, con il vento che perdurerà proveniente da nord con una velocità intorno ai 10km/h. L’umidità aumenterà fino al 94%, ma la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1024hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palermo domani promettono una giornata molto simile ai giorni precedenti, con cielo sereno o poche nuvole e temperature miti. Gli aspetti da tenere sotto controllo sono la copertura nuvolosa in aumento durante la notte e l’umidità che si alzerà durante la sera. Tuttavia, nelle prime ore del mattino le condizioni saranno particolarmente favorevoli per chiunque voglia approfittare di una passeggiata all’aperto. Peace and good day!

Tutti i dati meteo di Mercoledì 14 Febbraio a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 7.5° perc. 5.2° prob. 9 % 12.5 NNO max 20.6 Maestrale 87 % 1020 hPa 3 nubi sparse 8.1° perc. 5.9° prob. 20 % 13 NNO max 21.5 Maestrale 85 % 1020 hPa 6 nubi sparse 5.9° perc. 3.6° prob. 19 % 10.7 NNO max 12.6 Maestrale 90 % 1022 hPa 9 cielo sereno 10.4° perc. 9.2° Assenti 16.8 N max 35.6 Tramontana 63 % 1023 hPa 12 cielo sereno 12° perc. 10.7° Assenti 15.7 N max 28 Tramontana 53 % 1022 hPa 15 cielo sereno 11° perc. 9.5° Assenti 13.2 N max 21 Tramontana 54 % 1022 hPa 18 cielo sereno 5.6° perc. 3.4° Assenti 9.9 NNO max 10.1 Maestrale 88 % 1024 hPa 21 poche nuvole 7° perc. 5° Assenti 10 NNO max 13.7 Maestrale 91 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 17:58

