Previsioni Meteo Palermo per domani Giovedì 15 Febbraio

Le previsioni del tempo per Giovedì 15 Febbraio a Palermo promettono una giornata stabile e mite, caratterizzata da cielo sereno e poche nuvole. La temperatura massima si attesterà sui 14.7°C, mentre la minima toccherà i 4.2°C durante le prime ore del mattino. L’umidità relativa si manterrà elevata, oscillando tra il 83% e il 37%.

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente coperto da nuvole sparse, con una temperatura che oscillerà intorno ai 6.6°C. Il vento proveniente da sud soffierà a 6.1km/h.

Nel corso della mattinata il cielo sarà splendente, senza nuvole a coprire il sole. Le temperature aumenteranno progressivamente, raggiungendo i 11.5°C alle 9:00 e i 14.6°C a mezzogiorno.

Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno e terso, mantenendo le temperature intorno ai 14.3°C. Si registrerà un leggero incremento della velocità del vento, che raggiungerà i 8.6km/h.

Anche in serata le condizioni rimarranno stabili, con il cielo sereno e la temperatura stabile intorno ai 6.3°C. Il vento, proveniente da sud, soffierà con una velocità di 4.6km/h.

In conclusione, Giovedì 15 Febbraio a Palermo si preannuncia come una giornata caratterizzata da bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Non si prevedono precipitazioni e i fattori atmosferici indicano una giornata piacevole per svolgere attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 15 Febbraio a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole 5.8° perc. 4.3° Assenti 7.4 NNO max 9.3 Maestrale 94 % 1024 hPa 3 poche nuvole 4.9° perc. 3.8° Assenti 5.5 N max 7.3 Tramontana 92 % 1024 hPa 6 poche nuvole 4.2° perc. 4.2° Assenti 4.3 NNO max 6.1 Maestrale 83 % 1024 hPa 9 cielo sereno 11.5° perc. 10° Assenti 8.4 N max 10.3 Tramontana 50 % 1023 hPa 12 cielo sereno 14.6° perc. 13.1° Assenti 9 NNE max 9.4 Grecale 37 % 1022 hPa 15 cielo sereno 13.3° perc. 11.8° Assenti 8.2 NNE max 8.5 Grecale 43 % 1021 hPa 18 cielo sereno 6.5° perc. 6.5° Assenti 1.7 NNE max 4.2 Grecale 62 % 1022 hPa 21 cielo sereno 6.3° perc. 6.3° Assenti 3.4 SSE max 4.6 Scirocco 45 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 17:59

